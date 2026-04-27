Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vill du vara med och utveckla rehabiliteringen i framtidens nära vård? I Nora kommun arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt, där fokus ligger på människors resurser, självständighet och möjlighet att leva ett gott liv. Rehabilitering och funktionsförmåga är centrala delar i denna utveckling.
Nu söker vi en Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som vill bidra till att utveckla en trygg, kunskapsbaserad och nära kommunal hälso- och sjukvård. Hos oss får du en strategisk och utvecklingsinriktad roll i den kommunala hälso- och sjukvården. Du blir en del av ett arbete som syftar till att stärka människors möjligheter att leva ett självständigt liv med god hälsa och funktionsförmåga.
Tjänsten är placerad inom socialförvaltningen i Nora kommun och innebär ett nära samarbete med förvaltningschefen, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschefer inom kommunens hälso- och sjukvård.Socialförvaltningen i Nora ansvarar för verksamheter inom vård och omsorg, funktionsstöd samt individ- och familjeomsorg.
Vårt arbete utgår från ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på människors resurser och möjligheter. Genom samverkan, kunskapsbaserade arbetssätt och utveckling av nära vård arbetar vi för att stärka människors självständighet, delaktighet och livskvalitet.
Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Som MAR har du en strategisk roll i kommunens medicinska ledning och ansvarar för kvalitet och patientsäkerhet inom rehabiliteringsområdet samt bidrar till att stärka individens funktionsförmåga och självständighet.
Du arbetar som en del av ett tvärprofessionellt team tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), sjuksköterskor, verksamhetschefer, enhetschefer och rehabiliteringsprofessioner och bidrar till utvecklingen av kommunens hälso- och sjukvård.
I uppdraget ingår bland annat att:
* säkerställa kvalitet och patientsäkerhet inom rehabilitering och hjälpmedel
* utveckla riktlinjer och rutiner inom rehabilitering
* analysera avvikelser och bidra till systematiskt förbättringsarbete
* stödja verksamheterna i komplexa frågor kring rehabilitering
* bidra till utvecklingen av kommunens arbete med nära vård
Uppdraget innebär att du arbetar både strategiskt och verksamhetsnära.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut
* har erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård eller rehabilitering
* har god kunskap om lagstiftning inom hälso- och sjukvård
* har erfarenhet av kvalitets- eller utvecklingsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av patientsäkerhetsarbete, lednings- eller strategiskt utvecklingsarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320544".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
Nora kommun, Socialförvaltning Kontakt
Socialchef
Fredrik Bergström Fredrik.Bergstrom@nora.se 0587-81000
