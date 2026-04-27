Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner i samverkande rekrytering.
Nu tar vi nästa steg mot en modern, trygg och nära vård - tillsammans.
Vi söker dig som vill ta en strategisk och central roll i utvecklingen av rehabilitering i Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner.
Genom avtalssamverkan arbetar du för tre/fyra kommuner i nära samverkan, med Dorotea, Vilhelmina eller Åsele som formell arbetsgivare. Den 1 juli 2026 införs ett nationellt krav på medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), vilket gör rollen både viktig och framtidsinriktad.
Som MAR blir du drivande i att stärka kvalitet, patientsäkerhet och medicinsk kompetens i den kommunala hälso- och sjukvården och bidrar till en mer sammanhållen och tillgänglig rehabilitering nära invånarna.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill ta ett tydligt professionellt ledarskap och påverka utvecklingen av en trygg och personcentrerad rehabilitering. Din expertis får genomslag både i strategiska beslut och i det dagliga kvalitetsarbetet.
Eftersom uppdraget omfattar tre kommuner får du ett variationsrikt och rörligt arbete, kombinerat med mycket goda möjligheter till flexibelt och digitalt arbete när uppdraget tillåter.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som MAR ansvarar du för rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet. I uppdraget ingår bland annat att:
utveckla och följa upp kvalitet och patientsäkerhet
ta fram, revidera och följa upp rutiner och arbetssätt
vara sakkunnigt stöd till chefer och medarbetare
på övergripande nivå följa upp, analysera och återkoppla avvikelser
granska patientjournaler anmäla vårdskador (Lex Maria)
driva systematiskt förbättringsarbete utifrån uppföljningsresultat
leda och delta i utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser
representera de 3 kommunerna i forum och nätverk
bistå i avtalsutformning och avtalsuppföljning
Eftersom tjänsten är uppdelad på Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner innebär det resor mellan kommunerna.
En viktig del i arbetet är att samverka inom och mellan kommunerna, med regionen samt med MAS/MAR-funktioner i hela länet.
Du är direkt underställd socialchef för vård- och omsorg i den kommun du väljer som arbetsgivare. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut
Ska ha lång erfarenhet av hälso- och sjukvård inom primärvården eller i kommunal verksamhet
har ett starkt engagemang för kvalitets- och förbättringsarbete
har god digital vana
trivas med både administrativt arbete och samverkan
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
har B-körkort
För att trivas i rollen ser vi att du är:
självständig och strukturerad - du planerar och driver ditt uppdrag med stor frihet
strategisk och analytisktrygg i din professionella roll
Vågar se detaljer och är inte rädd för att ifrågasätta
Omfattning
Visstidsanställning 1 år 100 % som kan leda till en tillsvidareanställning.
Vi erbjuder dig flexibel arbetstid. Tillträde enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande och eventuell anställning kan komma att ske innan ansökningstiden löper ut.
Övrigt
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Dorotea Vilhelmina och Åsele kommun är samiska förvaltningsområden och vi ser det som meriterande om du talar något av de samiska språken.
Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning
Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistretErsättning
Månadslön ange löneanspråk
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åsele kommun
https://www.asele.se/lediga-jobb/
Vasagatan 5 (visa karta
)
919 32 ÅSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sociala, Medicinska enheten Kontakt
Eva-Lena Johansson eva-lena.johansson@asele.se 0941-14014
9876272