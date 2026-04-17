Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Du kommer att arbeta övergripande inom sektor socialtjänst och ingå i funktionen för kvalitet och sektorstöd, med ansvarsområden inom ledningssystem, sektorstöd, kvalitet och patientsäkerhet samt utveckling och samordning.
Kvalitet och sektorstöd leds av en funktionschef. I gruppen ingår även medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), socialt ansvarig samordnare (SAS), utvecklingsledare, systemutvecklare och administratörer.
Som MAR arbetar du i nära samarbete med MAS och SAS. Tillsammans bidrar ni till att leda och utveckla kommunens arbete med kvalitet, patientsäkerhet och rättssäkerhet.
Du samverkar med andra vårdgivare, exempelvis Västra Götalandsregionen, samt med interna verksamheter och professioner.
Det här är en nyinrättad tjänst i vår organisation, vilket innebär att du får möjlighet att vara med och forma uppdraget. Tjänsten utgår från förändringar i hälso- och sjukvårdslagen kopplat till nästa steg för en god och nära vård.
Rollen kombinerar ett strategiskt ansvar med ett verksamhetsnära arbetssätt. Du arbetar med att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet på övergripande nivå, samtidigt som du utgör ett stöd till verksamheterna i det dagliga arbetet, exempelvis med rehabilitering, hjälpmedel och grundutrustning.
Arbetsuppgifter
Vill du ha en central roll i att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet samt bidra till utveckling inom sektor socialtjänst?
Som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har du en central roll i att utveckla och kvalitetssäkra rehabiliteringsområdet. Du får ett varierande uppdrag med stort utvecklingsfokus.
Vi söker dig som vill ta en ledande roll där du driver utveckling, uppföljning och fungerar som ett kvalificerat stöd till verksamheterna.
I uppdraget ingår att säkerställa att patienter får rehabiliteringsinsatser av god kvalitet, som är individuellt utformade, utifrån patientens behov och förutsättningar.
Detta innebär bland annat att du:
* Analyserar och följer upp det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet
* Utvecklar, tar fram och följer upp ledningssystem och styrdokument
* Verkar för ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt
Du kommer att ha en viktig roll i att:
* Utveckla arbetssätt och processer inom rehabiliteringsområdet
* Bidra till en sammanhållen och personcentrerad vård genom ändamålsenlig samverkan
* Bidra i sektorns omställning till en god och nära vård
I rollen ingår även att leda, samordna och bidra i olika utvecklings- och kvalitetsuppdrag utifrån sektorns behov. Du har en viktig roll i att hålla ihop uppdrag, skapa struktur och driva arbetet framåt. Uppdragen kan variera över tid och omfatta såväl projekt som löpande ansvarsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.
För uppdraget krävs:
* Flera års erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård
* Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete
Meriterande
* Erfarenhet av arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
* God kunskap om relevant lagstiftning
* Erfarenhet av att arbeta strategiskt eller i en ledande roll
* Chefserfarenhet eller erfarenhet av annan form av ledarskap
* Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
* Erfarenhet av samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän
Du är strukturerad och har förmåga att driva arbete framåt på ett målmedvetet sätt. Du tar ansvar för att följa upp och slutföra det som påbörjas och har ett tydligt fokus på kvalitet.
Du har en god analytisk förmåga och kan se helhet, samband och utvecklingsbehov i komplexa sammanhang. Analysen omsätter du till konkreta åtgärder som skapar resultat i sektorn.
Du är pedagogisk och har lätt för att kommunicera, förankra och skapa engagemang. Du trivs i en roll där du samarbetar med olika professioner och bidrar till lärande och utveckling.
Du kombinerar ett strategiskt helhetsperspektiv med förmåga att arbeta nära verksamheten och trivs i en roll där du får bidra till utveckling, skapa struktur och göra verklig skillnad.
Vi erbjuder dig:
* En strategisk och utvecklande roll där du har möjlighet att påverka, bidra och göra skillnad.
* Att bli en del av en utvecklingsinriktad organisation där du får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och att vara med och forma framtidens arbetssätt inom kommunal hälso- och sjukvård.
Tjänsten kommer att tillsättas förutsatt att erforderliga politiska beslut fattas.
Intervjuer kommer att hållas 25 och 26 maj.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319462".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
444 82 STENUNGSUND Kontakt
Funktionschef
Johanna Nordqvist johanna.nordqvist@stenungsund.se 0303735127
