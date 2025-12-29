Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Laholms kommun / Organisationsutvecklarjobb / Laholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Laholm
2025-12-29
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Om du söker en arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter och gott samarbete så har du hittat rätt! Hos oss är arbetsdagarna både utvecklande och roliga. Du kommer utgöra en viktig del av en ambitiös, lösningsfokuserad och drivet team - så välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens rehabilitering?
Vi söker en nytänkande MAR som vill vara en nyckelperson i att utveckla kvaliteten och patientsäkerheten i våra rehabiliteringsinsatser.
• leda, utveckla och följa upp kvalitet och patientsäkerhet inom rehabiliteringsområdet
• ta fram, revidera och följa upp rutiner, riktlinjer och arbetssätt
• vara sakkunnigt stöd till chefer och medarbetare i komplexa rehabiliterings- och biståndsfrågor samt etiska överväganden
• följa upp, analysera och återkoppla avvikelser samt initiera och driva systematiskt förbättringsarbete
• delta i utvecklings- och projektarbeten samt planera och genomföra utbildningsinsatser
• representera kommunen i olika samverkansforum.
• delta i arbetet med olika avtal som berör rehabilitering, hjälpmedel och närliggande frågor inom vård och omsorg.
En viktig del av uppdraget är att vara ett stöd i bedömningar, prioriteringar och arbetssätt samt bidrar till samsyn i gränssnittet mellan rehabilitering och övriga delar av vård och omsorg. Du verkar för tidiga, samordnade och resurseffektiva insatser med fokus på kommuninvånarnas resurser och delaktighet.
Uppdraget har ett tydligt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Du driver utveckling av arbetssätt som stärker det preventiva perspektivet och bidrar till att rehabilitering används som ett verktyg för ökad självständighet och livskvalitet.
Hjälpmedel och välfärdsteknik
En del av uppdraget är att bidra till utveckling, uppföljning och kvalitetssäkring av kommunens arbete med hjälpmedel och välfärdsteknik.
Det innebär att du:
• kvalitetssäkrar arbetet med hjälpmedel och välfärdsteknik utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet
• driver utveckling av processer och ökad tillgänglighet till ändamålsenliga hjälpmedel och välfärdstekniska lösningar
• utvecklar och implementerar rutiner samt tydliggör ansvarsfördelning för hjälpmedelsförsörjningen i samverkan med region och andra aktörer
• följer upp och utvärderar effekten av hjälpmedel och välfärdsteknik på individ- och systemnivå
• samverkar med region, leverantörer och andra aktörer inom området
Övrigt i uppdraget är att finnas med i projektarbeten som specialist. Vid behov föredra ärenden i socialnämndens beredningsutskott och socialnämnden samt utbildningar och föredrag för personal. Du arbetar tillsammans med MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i utvecklingsarbete kopplat till patientsäkerhet.
Arbetstiden är företrädesvis förlagd under kontorstid.
Är du den vi söker?
Du är legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad fysioterapeut.
Du har dokumenterad praktisk erfarenhet av kvalificerat arbete inom hälso och sjukvårdsområdet med några års erfarenhet. Du behöver ha god kunskap och erfarenhet av aktuell lagstiftning samt av att arbeta med kvalitetssäkring som styr verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.
Du är analytisk och tydlig i dina beslut och trivs i en roll där du kombinerar strategi med verksamhetsnära dialog.
Du är stödjande, strukturerad, analytisk och tydlig, samtidigt som du är lyhörd och kommunikativ. Du arbetar prestigelöst och lösningsfokuserat och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en roll där du kombinerar strategi med verksamhetsnära dialog och bidrar till helhetssyn och samsyn.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kvalitet- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Daniel Johansson 0430-15340 Jobbnummer
9664957