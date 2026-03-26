Medicinskt ansvarig för rehabilitering - Sotenäs, Munkedal, Lysekil
2026-03-26
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Söker du en nyckelroll för att utveckla kvalitet och stärka patientsäkerheten i kommunernas hälso- och sjukvård samt bidra till en sammanhållen utveckling av Nära vård? Då är detta arbete för dig!
Nu finns möjlighet för dig som vill vara med och utveckla framtidens kommunala primärvård.
Vi söker en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner. Tjänsten är nyinrättad, så det finns möjlighet för dig att själv vara med och utforma innehållet i tjänsten. Ditt uppdrag fördelas över alla tre kommuner, men du får själv vara med och bestämma placeringsort som även blir anställande kommun. Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har god och lång erfarenhet av samverkan inom flera områden. Du kommer att rapportera till verksamhetschef och ansvarig nämnd i respektive kommun enligt överenskommen struktur, likaså kommer du arbeta i nära samarbete med de tre medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) och ingå i kommunalförbundets nätverk för MAR/MAS. Vill du vara med och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården med oss?
Rekryteringen genomförs via Munkedals kommun, men tjänsten är fortsatt med placering även i Sotenäs och Lysekil. Klicka på länken för att skicka din ansökan redan idag: https://munkedal.varbi.com/what:job/jobID:915853/
Beskrivning av arbetet
I rollen som medicinskt ansvarig för rehabilitering kommer du säkerställa att den hälsofrämjande rehabiliterande vården följer nationella och lokala riktlinjer. Detta innefattar att genomföra regelbundna kvalitetskontroller och uppföljningar av rehabiliteringsprocesser, samt hantera och rapportera avvikelser och incidenter för att förbättra vårdkvaliteten och säkerheten för patienter. Du är sakkunnig inom rehabilitering och hjälpmedelsfrågor, samt stöttar chefer och legitimerade professioner i komplexa ärenden och vid vårdens övergångar. Ditt arbete bygger på evidens, lärande och förbättring. Du arbetar strategiskt och långsiktigt med att utveckla kommunal rehabilitering. Du analyserar risker, avvikelser och kvalitetsdata med en förmåga att se mönster och samband för att stärka patientsäkerheten. Du upprättar anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Tillsammans med medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) kommer du hålla ihop det medicinska ansvaret och skapa robusta processer, tydliga arbetssätt och ett gemensamt lärande i hela verksamheten. I din roll kommer du även att utarbeta, uppdatera och implementera rutiner och riktlinjer för den rehabiliterande vården samt att rapportera till kommunernas ledning om verksamheternas status och utvecklingsbehov. Samtliga tre kommuner har samma verksamhetssystem för dokumentation och avvikelsehantering.
Vi söker dig som
- är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut.
- har erfarenhet av kommunal primärvård.
- har goda kunskaper om gällande lagar och avtal inom området.
- har B-körkort, för att kunna vara närvarande i de tre kommunerna.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter att du är initiativtagande, självgående och att du med driv och engagemang tar dig an ditt uppdrag. Du är strategisk, analytisk och har förmåga att se möjligheter utifrån förutsättningar och behov. Med tydlighet, god kommunikation samt samarbetsförmåga kan du leda utvecklingsarbete som skapar samsyn och riktning.
Vi erbjuder dig
- en strategisk nyckelroll och möjlighet att vara med och forma tjänsten.
- nära samarbete med MAS i de tre kommunerna.
- möjlighet att välja placeringsort, arbetsgivare blir den kommun där placeringsorten bestäms.
- förmånligt friskvårdsbidrag.
- fördelaktig tjänstepensionsavsättning samt möjlighet till semesterväxling.
Vi vill informera dig om
- att utdrag från belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
- att kontroll av legitimation via Socialstyrelsen och IVO:s register görs före anställning.
- att du skickar din ansökan via denna länk: https://munkedal.varbi.com/what:job/jobID:915853/
Övrig information:
Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Månadslön, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35".
Detta är ett heltidsjobb.



Jenny Thorsell 0724685280
