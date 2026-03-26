Medicinskt ansvarig för rehabilitering - Sotenäs, Munkedal, Lysekil
2026-03-26
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av de tre avdelningarna vård och omsorg, stöd och IFO (individ och familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden, hemtjänst och kommunal primärvård. Avdelning stöd innefattas av LSS. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri och biståndsenhet.
Söker du en nyckelroll för att utveckla kvalitet och stärka patientsäkerheten i kommunernas hälso- och sjukvård samt bidra till en sammanhållen utveckling av Nära vård? Då är detta arbete för dig!
Nu finns möjlighet för dig som vill vara med och utveckla framtidens kommunala primärvård.
Vi söker en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner. Tjänsten är nyinrättad, så det finns möjlighet för dig att själv vara med och utforma innehållet i tjänsten. Ditt uppdrag fördelas över alla tre kommuner, men du får själv vara med och bestämma placeringsort som även blir anställande kommun. Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har god och lång erfarenhet av samverkan inom flera områden. Du kommer att rapportera till verksamhetschef och ansvarig nämnd i respektive kommun enligt överenskommen struktur, likaså kommer du arbeta i nära samarbete med de tre medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) och ingå i kommunalförbundets nätverk för MAR/MAS. Vill du vara med och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården med oss? Rekryteringen genomförs av Sotenäs, Munkedals samt Lysekils kommun, ansökan sker via Munkedals kommun. Klicka på länken för att skicka din ansökan redan idag: https://munkedal.varbi.com/se/apply/positionquick/915853/&?token=ef66bd7214fec593471c13ff2ac6f6b1.
Beskrivning av arbetet
I rollen som medicinskt ansvarig för rehabilitering kommer du säkerställa att den hälsofrämjande rehabiliterande vården följer nationella och lokala riktlinjer. Detta innefattar att genomföra regelbundna kvalitetskontroller och uppföljningar av rehabiliteringsprocesser, samt hantera och rapportera avvikelser och incidenter för att förbättra vårdkvaliteten och säkerheten för patienter. Du är sakkunnig inom rehabilitering och hjälpmedelsfrågor, samt stöttar chefer och legitimerade professioner i komplexa ärenden och vid vårdens övergångar. Ditt arbete bygger på evidens, lärande och förbättring. Du arbetar strategiskt och långsiktigt med att utveckla kommunal rehabilitering. Du analyserar risker, avvikelser och kvalitetsdata med en förmåga att se mönster och samband för att stärka patientsäkerheten. Du upprättar anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Tillsammans med medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) kommer du hålla ihop det medicinska ansvaret och skapa robusta processer, tydliga arbetssätt och ett gemensamt lärande i hela verksamheten. I din roll kommer du även att utarbeta, uppdatera och implementera rutiner och riktlinjer för den rehabiliterande vården samt att rapportera till kommunernas ledning om verksamheternas status och utvecklingsbehov. Samtliga tre kommuner har samma verksamhetssystem för dokumentation och avvikelsehantering.
Vi söker dig som
- är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut.
- har erfarenhet av kommunal primärvård.
- har goda kunskaper om gällande lagar och avtal inom området.
- har B-körkort, för att kunna vara närvarande i de tre kommunerna.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter att du är initiativtagande, självgående och att du med driv och engagemang tar dig an ditt uppdrag. Du är strategisk, analytisk och har förmåga att se möjligheter utifrån förutsättningar och behov. Med tydlighet, god kommunikation samt samarbetsförmåga kan du leda utvecklingsarbete som skapar samsyn och riktning.
Vi erbjuder dig
- en strategisk nyckelroll och möjlighet att vara med och forma tjänsten.
- nära samarbete med MAS i de tre kommunerna.
- möjlighet att välja placeringsort, arbetsgivare blir den kommun där placeringsorten bestäms.
- förmånligt friskvårdsbidrag.
- fördelaktig tjänstepensionsavsättning samt möjlighet till semesterväxling.
Vi vill informera dig om
- att utdrag från belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
- att kontroll av legitimation via Socialstyrelsen och IVO:s register görs före anställning.
- att du skickar din ansökan via denna länk: https://munkedal.varbi.com/se/apply/positionquick/915853/&?token=ef66bd7214fec593471c13ff2ac6f6b1.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
• görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
• görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
• görs kontroll gentemot IVO:s register.
• behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/36".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
(org.nr 212000-1330) Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Johanna Eklöf 0524-18138
9820026