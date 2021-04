Medicinskt ansvarig för rehabilitering - MAR - Västerviks kommun - Sjukgymnastjobb i Västervik

Prenumerera på nya jobb hos Västerviks kommun

Västerviks kommun / Sjukgymnastjobb / Västervik2021-04-13Hälso- och sjukvårdsverksamhetenI Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla.I kommunen arbetar vi bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag.Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!Socialförvaltningen i Västerviks kommun söker nu medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).Som MAR ansvarar du för en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef utgör du den medicinska ledningen i kommunen.MAR-funktionen är organisatoriskt placerad i Hälso- och sjukvårdsverksamheten och ingår i dess ledningsgrupp.2021-04-13Som MAR driver du patientsäkerhets- och utvecklingsarbetet utifrån ett evidensbaserat perspektiv. I rollen som MAR ansvarar du för framtagande av riktlinjer och rutiner inom habilitering, rehabilitering, hjälpmedel samt för medicintekniska produkter.Du ansvarar också för verksamhetstillsynen och säkerställer att lagstiftning, författningar, gällande riktlinjer och rutiner är kända och följs i verksamheten. Omvärldsbevakning och att följa forskning och utveckling inom området är en viktig del av tjänsten.I det länsövergripande samarbetet deltar du i ett nätverk med MAR i andra kommuner.Din kompetensDu är legitimerad arbetsterapeut alt. fysioterapeut med flera års erfarenhet av yrkesområdet.Det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare MAR-uppdrag och/eller ledarskap/chefserfarenhet.Eftersom arbetet innebär mycket kontakter med olika målgrupper är det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ, tydlig och prestigelös i ditt förhållningssätt.Vi söker dig som är trygg och bekväm med att arbeta självständigt och kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Förutom ett självständigt arbete är det viktigt med samarbete med MAS och kvalitets samordnare runt avvikelser, klagomål och förbättringsarbeten. Vi värdesätter en god samarbetsförmåga för att vi tillsammans ska kunna utveckla och driva verksamheten framåt.Tjänsten kräver att du har en god språklig förmåga och kan kommunicera på ett tydligt sätt både i tal och skrift.För den här tjänsten så behöver du ha B-körkort.Vi tillämpar löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan idag!InformationVi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidTillsvidare. 100%. Tillträde enligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-03Västerviks kommun5688616