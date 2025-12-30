Medicinska sekreterare till verksamhetsområde ortopedi i Kristianstad/Hässl
2025-12-30
Gör skillnad. Varje dag.
Är du på jakt efter din nästa utmaning där du får möjlighet att växa i rollen som medicinsk sekreterare? Brinner du för god service och vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med engagerade och glada kollegor? Då är detta den perfekta tjänsten för dig! Vi söker nu två medicinska sekreterare till våra mottagningar inom verksamhetsområde (VO) ortopedi.
VO ortopedi bedriver verksamhet på två orter, Hässleholm och Kristianstad, där de medicinska sekreterarna samordnas under en chef. I Hässleholm bedrivs framför allt planerad verksamhet medan Kristianstad främst tar hand om de akuta patienterna. Inom VO ortopedi är vi omkring 180 anställda varav cirka 25 personer arbetar som medicinska sekreterare. Vi står just nu inför spännande förändringar då ett nytt journalsystem kommer att införas inom kort och just nu pågår en nybyggnation av hela operations- avdelnings- och mottagningsenheten.
Vår grupp välkomnar förändring och vi hoppas därför att du vill bidra med idéer samt vara delaktig i arbetet att skapa nya strukturer och arbetssätt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi är en arbetsgrupp med ett positivt klimat och en härlig blandning av både nyanställda och erfarna medarbetare. Hos oss finns goda möjligheter till kunskapsutbyte med kollegor.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare inom VO ortopedi har du en central roll i verksamheten och är ett viktigt administrativt stöd till både patienter och vårdpersonal. Du arbetar i nära samarbete med läkare och övriga yrkeskategorier och bidrar till att skapa struktur, god tillgänglighet och ett tryggt patientflöde.
Arbetet är varierande och omfattar bland annat medicinsk dokumentation och journalskrivning, registrering och uppföljning, tidbokning, telefonservice samt övriga administrativa uppgifter som förekommer på en mottagning. Tjänsterna är placerade i Kristianstad respektive Hässleholm, och du anger i ansökningsenkäten vilken ort du söker till.
Hos oss finns möjlighet att utvecklas i rollen som medicinsk sekreterare genom att ta ansvar för egna arbetsområden, exempelvis diagnosklassificering, ärendehantering i 1177 eller arbete med kvalitetsregister. Du erbjuds en introduktion som anpassas efter dina tidigare erfarenheter för att du ska få en trygg och bra start i verksamheten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 KY-poäng eller 400 YH-poäng, alternativt motsvarande utbildning som medicinsk sekreterare. För tjänsten krävs även att du har goda kunskaper i såväl medicinsk terminologi som i svenska språket både i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom sjukvården är meriterande.
Som person är du strukturerad, organiserad och har förmågan att självständigt kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. För oss är det viktigt att du som söker är engagerad och trygg i din yrkesroll. Du ser värdet av ett välfungerande samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa tillgänglighet och vårdkvalitet för våra patienter. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Helena Ridderstedt, Enhetschef Helena.Ridderstedt@skane.se 044-309 12 69
