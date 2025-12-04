Medicinska sekreterare till sommarvikariat 2026
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vill du prova på specialistsjukvården? På Skaraborgs Sjukhus arbetar vi tillsammans i team.
Hos oss får du chansen att utveckla din kompetens och knyta värdefulla kontakter för framtiden. Vi kan lova dig en minnesvärd sommar där du får uppleva sjukhusmiljön och göra skillnad på riktigt - varje dag.
Som medicinsk sekreterare hos oss blir du en viktig del i vårt team som arbetar för att våra patienter ska få en bra och säker vård. Din arbetsdag kan bland annat bestå av dokumentation, bokningar/kallelse av patienter, journal- och arkivhantering, ansvar för inkommande post och remisser eller hantering av telefonsamtal från patienter.
Vi har flera verksamheter som söker medicinska sekreterare och du kan läsa mer om våra verksamheter HÄR.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är färdigutbildad medicinsk sekreterare, alternativt genomfört första året på yrkeshögskola för medicinsk sekreterare eller vara klar med termin 5 på läkarprogrammet senast juni 2026.
Du ska vara noggrann och ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Vi värdesätter att du är ansvarsfull och ger ett bra bemötande till både patienter och kollegor för att skapa hög patientsäkerhet. Du har med fördel ett flexibelt förhållningssätt och tycker om förbättringsarbete.
Sommarperioden pågår från juni till augusti men exakt start- och slutdatum för anställning kan variera.
För att vi ska kunna hantera din ansökan måste du skicka in betygshandlingar som styrker att du är behörig. Du bifogar dina betygshandlingar via rekryteringssystemet.
Vid arbete inom barnmedicin eller psykiatri gör vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Rekrytering pågår löpande och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
