Medicinska sekreterare till Njur/Dialysmottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-07-10
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Vill du bli en del av ett engagerat och motiverat team som arbetar för patienternas bästa och verksamhetens utveckling? Då kan det här vara tjänsten för dig! Vi välkomnar en medicinsk sekreterare som vill vara en del av vårt härliga gäng!
Njurmedicin på Skånes universitetssjukhus (Sus) bedriver allt från bassjukvård till nationellt högspecialiserad sjukvård. Verksamhetsområdet innefattar även endokrinologi samt reumatologi och består av cirka 500 medarbetare.
Njurmedicin i Lund ansvarar för njurmedicinsk specialistvård och för avancerad njurmedicinsk vård i Södra sjukvårdsregionen. Vi har njurmottagning med dagvård, hemodialysmottagningar varav en akutdialys, slutenvårdsavdelning samt hemdialysmottagning för träning och uppföljning av patienter i peritonealdialys.
Vi är en mottagning med god stämning och med fokus på nära samarbete mellan yrkesprofessionerna såsom undersköterska, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, dietist och medicinsk sekreterare. En viktig del i vår verksamhet är att utveckla och modernisera njursjukvården. Därtill arbetar vi med att förebygga vård, främja transplantationsverksamheten och för delaktiga medarbetare samt driva forskning och utveckling.
Hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter tillsammans med våra kunniga, och engagerade medarbetare där du arbetar såväl självständigt som i team med andra yrkeskategorier. Vi tittar regelbundet på förbättringar och värdesätter idéer och kreativitet. Vi arbetar för patienternas bästa och verksamhetens utveckling.
Vi arbetar helgfri måndag till fredag!
Är du nyfiken och vill höra mer är du varmt välkommen att kontakta eller besöka oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos har du en central roll i arbetet kring våra patienter. Du har ett omväxlande arbetsinnehåll där dina arbetsuppgifter bland annat består av; att tillsammans med särskilt team koordinera remisser, bevakningar och bokningar av våra patienter. Därutöver ingår journalskrivning i Melior via Medspeech, taligenkänning, medicinsk registrering i Pasis och Svenskt Njurregister (SNR). Vidare arbetar du med tolkbeställningar, diagnosregistrering, posthantering, kvalitetsuppföljningar/statistik, telefonbevakning och det kan även förekomma kallelse för access (dialysinfarter) samt hantering av gästdialyser.
Du har ett nära samarbete med dina kollegor inom njurmedicin. Ni deltar även i planeringen kring olika vårdområde med andra yrkeskategorier såsom exempelvis vid våra transplantations- och donatorsutredningar.
Hos oss får du möjlighet till både bredd och specialistkunskap, vilket innebär möjlighet till utökat ansvarsområde inom våra enheter. Vi bedriver kontinuerlig verksamhetsutveckling och ser gärna att du har intresse av att medverka i dessa projekt. Vi erbjuder lång introduktion och kan, utifrån kompetens och intresse, erbjuda dig utbildning och kompetensutveckling samt utökat ansvarsområde. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration på 80 KY-poäng eller 400 YH-poäng, alternativt motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. För tjänsten krävs även att du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i medicinsk terminologi. Kunskap i något av våra system Melior, MedSpeech och Pasis för fördelaktigt för tjänsten. Därtill är det är meriterande om du har utbildning inom kodning och/eller klassificering alternativt intresse för att gå utbildningen som vi i så fall erbjuder.
Som person ser vi att du är positiv och noggrann samt har ett stort intresse för att ge service åt såväl patienter, dina kollegor och andra samarbetspartners. Du arbetar alltid för verksamhetens bästa, tar gärna egna initiativ och är inte rädd för att komma med förslag och idéer. Vidare trivs du med att arbeta i ett tidvis högt tempo och har förmåga att prioritera olika arbetsuppgifter när det krävs. Du tar du självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du trivs med att arbeta i team. Därutöver har du ett intresse och en vilja av att utvecklas inom arbetsområdet, delar gärna med dig av kunskap och erfarenheter samt arbetar aktivt för en positiv arbetsmiljö. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Teamsintervjuer kan bli aktuella under vecka 31. Fysiska intervjuer hålls under vecka 32.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335663". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Gun Persson, Enhetschef Gun.Persson@skane.se 046-17 14 64 Jobbnummer
9998879