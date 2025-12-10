Medicinsk vårdadministratör, VO Onkologi, Universitetssjukhuset Örebro
Vi söker en lojal och ansvarstagande medicinsk vårdadministratör. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete med engagerade och kompetenta kollegor samt nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Onkologens administration består av nio medarbetare.
Verksamhetsområde onkologi är länsövergripande med verksamhet på Universitetssjukhuset i Örebro. Här tar vi hand om patienter med tumörsjukdomar och erbjuder dem adjuvanta, kurativa och palliativa behandlingar. Vården i verksamhetsområdet bygger på en helhetssyn av våra patienter, vilket innebär att ta hänsyn till fysiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter. Verksamhetsområde onkologi består av mottagning, operations- och brachyenhet, slutenvårdsavdelning, medicinsk behandlingsenhet, strålbehandlingsavdelning samt paramedicinsk enhet. Vi utreder, behandlar och följer upp patienter med olika cancerdiagnoser.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för medicinsk vårdadministratör såsom medicinsk dokumentation, diagnosklassificering, remisshantering, kvalitetsregister samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
