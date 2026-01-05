Medicinsk vårdadministratör VO obstetrik och gynekologi, USÖ
2026-01-05
Gillar du teamarbete och att vara "spindeln i nätet"? Då kommer du att trivas hos oss.
Vi söker nu en medicinsk vårdadministratör till vår gynekologimottagning med placering i första hand på USÖ, då vi har kollegor som är föräldralediga. Den administrativa gruppen består av 30 medicinska vårdadministratörer som är uppdelade i olika team och är placerade på alla tre sjukhusen.
Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi bedriver verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro, Lindesbergs och Karlskoga lasarett. Vi arbetar aktivt för att utveckla forskningen inom kvinnosjukvård.
På Universitetssjukhuset i Örebro finns en obstetrisk sektion med specialistmödravård och fosterdiagnostik, förlossningsavdelning och BB/eftervård. Den gynekologiska sektionen har öppen, sluten och akut gynekologisk vård. Här finns också en fertilitetsenhet och en operationsavdelning.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar sedvanliga arbetsuppgifter för medicinska vårdadministratörer såsom vårddokumentation/diktatskrivning, diagnoskodning, posthantering, beställning av kontorsmaterial och receptionsarbete.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Kvalifikationer
Godkänd utbildning som medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare. Goda kunskaper i Office-paketet är meriterande liksom om du har jobbat i några av sjukhusets olika vårdsystem. Du har goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län: https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Lotta Palm 019-602 03 46
