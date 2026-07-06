Medicinsk vårdadministratör till VO Barn- och ungdomsmedicin, USÖ
Region Örebro län / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-07-06
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Är du flexibel, noggrann och ansvarstagande samt trivs med nya utmaningar? Då kan detta vara rätt tjänst för dig. Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete där du blir en viktig del av verksamheten. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en meningsfull och utvecklande miljö och bidra till högkvalitativ vård för barn och unga.
VO barn- och ungdomsmedicins administrativa enhet består av 18 medicinska vårdadministratörer samt 4 administratörer. Personalgruppen är utspridd på verksamhetens fyra mottagningar i länet:
Barn- och ungdomsmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Barn- och ungdomsmottagningen Stora Holmen
Barn- och ungdomsmottagningen Karlskoga lasarett
Barn- och ungdomsmottagningen Lindesbergs lasarett
Utöver mottagningar har verksamheten två vårdavdelningar, dagvård samt en paramedicinsk enhet. Du kommer ha ett nära samarbete med andra yrkeskategorier och därför är samarbetsförmåga och servicekänsla av stor vikt. På barn- och ungdomsmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro arbetar det totalt 13 medicinska vårdadministratörer samt två administratörer.
Den administrativa enheten är en central funktion i verksamheten som säkerställer att alla administrativa processer fungerar och att patienterna får den vård och det stöd de behöver. Enheten arbetar bland annat med: patientregistreringar, journaldokumentation, bokningar och samordning, kommunikation och information, fakturering och ekonomihantering, dokument- och posthantering samt arkivering, IT stöd till vårdpersonal och receptionsarbete.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för medicinsk vårdadministratör, bland annat dokumentation, diagnosklassificering, remisshantering och kallning av patienter samt övriga administrativa uppgifter. Arbetets innehåll kan variera beroende på ditt ansvarsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk vårdadministratör och som trivs med varierande vårdadministrativa arbetsuppgifter. Du har utomordentliga kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
har god initiativförmåga och känsla för att se till helheten
har en god arbetsförmåga och hög servicekänsla.
är noggrann och kan organisera och prioritera ditt arbete på ett självständigt och effektivt sätt.
är öppen för utveckling i arbetet och gillar att arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och att utvecklas i din yrkesroll.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Sara Åberg sara.aberg@regionorebrolan.se 019-602 07 04 Jobbnummer
9994327