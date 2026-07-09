Medicinsk vårdadministratör till Kirurgiska länsadministrationen, Karlskoga
Region Örebro län / Administratörsjobb / Karlskoga Visa alla administratörsjobb i Karlskoga
2026-07-09
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Lockas du av ett utvecklande och självständigt arbete, där du har en viktig central roll i ditt arbete? Då är det dig vi söker!
Verksamhetsområde kirurgi bedriver akut och planerad verksamhet inom öppenvård och slutenvård. Vi är en länsadministration där USÖ, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett samverkar. Administrationen är en central funktion i verksamheten som säkerställer att de administrativa processerna fungerar.
Till administrationen på Karlskoga lasarett söker vi nu en kollega som tillsammans med en rutinerad arbetsgrupp kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter på kirurgkliniken, riktade mot vårdavdelning.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter såsom journaldokumentation, diagnoskodning, bevakningslistor, posthantering samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter inom kliniken.Kvalifikationer
Medicinsk vårdadministratörsutbildning, läkarsekreterarutbildning eller medicinsk sekreterarutbildning är ett krav.
Vi söker dig som har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi kommer att fästa stor vikt vid egenskaper som flexibilitet, självständighet, serviceinriktning, initiativtagande, samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Du är öppen för utveckling och gillar att arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och utvecklas i din yrkesroll.
Vi värdesätter också egenskaper som positiv attityd, ansvarstagande och kreativitet.Så ansöker du
Intervjuer och anställning kan komma att ske under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Karlskoga Kontakt
Vision
Tina Källström tina.kallstrom@regionorebrolan.se 0586-662 33 Jobbnummer
9997979