Medicinsk vårdadministratör till Kirurgiska kliniken USÖ
Region Örebro län / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-11-13
Är du medicinsk vårdadministratör och sugen på nya utmaningar? Lockas av utveckling och självständigt arbete? Då är det dig vi söker!
Verksamhetsområde kirurgi bedriver akut och planerad verksamhet inom öppenvård och slutenvård. Vi är en länsadministration där USÖ, Karlskoga och Lindesberg samverkar. Administrationen är en central funktion i verksamheten som säkerställer att de administrativa processerna fungerar. Till administrationen på USÖ söker vi nu en ny kollega som tillsammans med en rutinerad arbetsgrupp kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter på kirurgkliniken med huvuddelen av arbetsuppgifterna riktad mot slutenvård och vårdavdelning. Vi är ett team som samarbetar med våra olika uppdrag inom administrationen.
Verksamhetsområde kirurgi har ett nära samarbete mellan länets tre sjukhus. Området har ett länsuppdrag för akut och planerad kirurgisk sjukvård och vi bedriver även viss högspecialiserad vård för utomlänspatienter. Här finns 350 medarbetare inom olika enheter såsom mottagning, vårdavdelning, operation och sekretariat. Planerad sjukvård lokaliseras i ökad utsträckning till Karlskoga och Lindesberg och på samma sätt lokaliseras tumör- och traumaverksamhet till Örebro. Inom verksamhetsområdet bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete med patientens fokus genom hela vårdförloppet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Medicinsk vårdadministratör till Kirurgiska kliniken USÖPubliceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter såsom journaldokumentation, remisshantering, diagnoskodning, bevakningslistor, posthantering samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter inom kliniken.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Medicinsk vårdadministratörsutbildning, läkarsekreterarutbildning eller medicinsk sekreterarutbildning är ett krav.
Vi söker dig som har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi kommer att fästa stor vikt vid egenskaper som flexibilitet, självständighet, serviceinriktning, initiativtagande, samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Du är öppen för utveckling och gillar att arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och utvecklas i din yrkesroll. Vi värdesätter också egenskaper som positiv attityd, ansvarstagande och kreativitet.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Maria Lindblad 019-602 25 37 Jobbnummer
9603492