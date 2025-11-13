Medicinsk vårdadministratör/SVF-koordinator Kirurgiska kliniken USÖ
Region Örebro län / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-11-13
Lockas du av ett utvecklande och självständigt arbete, där du har en viktig central roll i ditt arbete? Då är det dig vi söker!
Du är som person positiv, driven, flexibel och engagerad med stort intresse för kvalitetsarbete. Du önskar ett stimulerande och omväxlande arbete.
Vi söker nu en medicinsk vårdadministratör/SVF-koordinator till Kirurgiska klinikens länsadministration med placering i Örebro.
Verksamhetsområde kirurgi har ett nära samarbete mellan länets tre sjukhus. Området har ett länsuppdrag för akut och planerad kirurgisk sjukvård och vi bedriver även viss högspecialiserad vård för utomlänspatienter. Här finns 350 medarbetare inom olika enheter såsom mottagning, vårdavdelning, operation och sekretariat. Planerad sjukvård lokaliseras i ökad utsträckning till Karlskoga och Lindesberg och på samma sätt lokaliseras tumör- och traumaverksamhet till Örebro. Inom verksamhetsområdet bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete med patientens fokus genom hela vårdförloppet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en kombination av SVF-koordinator och medicinsk vårdadministratör. Du kommer ha en central roll och ett nära samarbete med samtliga yrkeskategorier inom Kirurgiska kliniken samt andra kliniker, både som SVF-koordinator och medicinsk vårdadministratör.
I rollen som medicinsk vårdadministratör kommer du att arbeta med arbetsuppgifter så som medicinsk dokumentation, remisshantering, patientadministration, diagnoskodning och andra förekommande administrativa uppgifter inom kliniken.
I rollen som SVF-koordinator är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att hantera inkommande SVF-remisser som uppfyller kriterierna för standardiserade vårdförlopp. Vidare boka in och kontakta patienter inför undersökningar inom de olika vårdförloppen och säkerställa att beställda undersökningar genomförs utan onödig väntan. Det ingår även kodning för att mäta vårdförloppens ledtider och kvalitetssäkra dessa. Du kan även komma att ha ett ansvar för vissa av våra kvalitetsregister på kliniken tillsammans med nuvarande koordinatorer.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Medicinsk vårdadministratörsutbildning, läkarsekreterarutbildning eller medicinsk sekreterarutbildning är ett krav. Du bör ha goda kunskaper i svenska språket, är serviceinriktad, flexibel, självständig och noggrann samt har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor och tycker om att arbeta i team. Kännedom om Cosmic journalsystem ses som meriterande. Du är öppen för utveckling och gillar att arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten samt att utvecklas i din yrkesroll. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
