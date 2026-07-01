Medicinsk vårdadministratör huvud-, hals- och plastik, USÖ
Region Örebro län / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-07-01
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Vill du bli en del av ett härligt MVA-gäng där samarbete och att vara lösningsfokuserad är ledord? Kom och jobba med oss! Vi söker en ny medarbetare till ett föräldravikariat under perioden 2026-09-01 t o m 2027-08-31.
Om du är en flexibel, noggrann, ansvarstagande och gillar ett högt tempo är detta något för dig. Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete, där du blir en del av ett team med engagerade kollegor på öron-, näs- och halssektionen. Huvud-, hals- och plastikadministration består av medarbetare som arbetar vid Universitetssjukhuset Örebro, Lindesberg lasarett och Karlskoga lasarett.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en MVA som medicinsk dokumentation, diagnoskodning, posthantering, remisshantering, receptionsarbete samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter. Vi är en länsklinik där vi hjälper varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare. Du har goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi värdesätter egenskaper såsom ett gott bemötande, samarbets- och initiativförmåga och ansvarstagande. Kunskaper i sjukhusets vårdsystem är meriterande, vi arbetar i journalsystemet Cosmic.
Att vara med i utvecklings- och förändringsarbete ser vi som en naturlig del av arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer kan komma att göras löpande så vänta inte med din ansökan.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Sinnescentrum är ett nytt verksamhetsområde inom Region Örebro län som omfattar specialiteterna Öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH), käkkirurgi, ögonsjukdomar, hud- och könssjukdomar, orofacial medicin (OFM) och plastikkirurgi. Verksamheten bedrivs på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), samt på länsdelssjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Syftet med sammanslagningen är att stärka den strategiska samordningen och skapa en gemensam infrastruktur, förbättra/optimera vårdflöden och samverkan kring vårdplatser samt att skapa synergieffekter, t.ex. inom hudkirurgiskt centrum. Vi ser också att det kommer förstärka den akademiska profilen med ökad forskning och samordning av stödfunktioner och tydliggöra och profilera högspecialiserad vård inom Sinnesorganens område - regionalt och nationellt. Det nya verksamhetsområdet kommer att omfatta cirka 420 medarbetare, verksamma vid Region Örebro läns tre sjukhus.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Administrativ enhetschef
Helena Harnesk helena.harnesk@regionorebrolan.se 0581-856 30 Jobbnummer
9986810