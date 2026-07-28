Medicinsk vårdadministratör, Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, USÖ
Region Örebro län / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-07-28
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker ersättare för en planerad föräldraledighet. Om du är flexibel, noggrann, ansvarstagande och gillar ett högt tempo med olika utmaningar, då är det här ett jobb som passar dig! Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete, där du blir en del av ett team med kompetenta och engagerade kollegor. Du kommer att bli en viktig del i detta, och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en medicinsk vårdadministratör såsom medicinsk dokumentation, diagnosklassificering, remisshantering, posthantering, bemanning av kassa samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter. Arbetet kan variera utifrån de ansvarsuppdrag du får. Kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds och möjlighet att utveckla sig i yrkesrollen.Kvalifikationer
Godkänd utbildning som medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare.
Du har praktisk kunskap inom Office-paketet och det är ett plus om du har jobbat i något/några av sjukhusets olika vårdsystem. Du har goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi värdesätter egenskaper som positiv attityd, god samarbetsförmåga och flexibilitet. Du har ett etiskt och professionellt förhållningssätt i alla möten. Att bidra till verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete ser du som en naturlig del av ditt arbete.Så ansöker du
Urval sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Vi tillhör en av hälso- och sjukvårdens största klinker med nära 300 anställda. Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi bedriver högspecialiserad vård med avancerade metoder och tekniker, men också bassjukvård och palliativ vård i livets slutskede. Kliniken består av tre sektioner: hjärtsektionen, lungsektionen och kliniska fysiologsektionen.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:593". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Administrativ enhetschef
Maléne Holmgren malene.holmgren@regionorebrolan.se 019-602 54 77 Jobbnummer
10014074