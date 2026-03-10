Medicinsk vårdadministratör Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi Örebro
Vill du bli en del av ett härligt MVA-gäng där samarbete och att vara lösningsfokuserad är ledord? Kom och jobba med oss!
Om du är flexibel, noggrann, ansvarstagande och gillar ett högt tempo med olika utmaningar, då är det här ett jobb som passar dig! Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete, där du blir en del av ett team med kompetenta och engagerade kollegor. Vi lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillhör en av hälso- och sjukvårdens största klinker med nära 300 anställda. Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi bedriver högspecialiserad vård med avancerade metoder och tekniker, men också bassjukvård och palliativ vård i livets slutskede. Kliniken består av tre sektioner: hjärtsektionen, lungsektionen och kliniska fysiologsektionen.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Medicinsk vårdadministratör Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi Örebro
Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en medicinsk vårdadministratör såsom medicinsk dokumentation, diagnosklassificering, remisshantering, posthantering, bemanning av reception samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter. Arbetet kan variera utifrån de ansvarsuppdrag du får. Kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds och möjlighet att utveckla sig i yrkesrollen.
Kvalifikationer
Godkänd utbildning som medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare. Du har praktisk kunskap inom Office-paketet och det är ett plus om du har jobbat i något/några av sjukhusets olika vårdsystem.
Du har goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi värdesätter egenskaper som positiv attityd, god samarbetsförmåga och flexibilitet. Du har ett etiskt och professionellt förhållningssätt i alla möten. Att bidra till verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete ser du som en naturlig del av ditt arbete.
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län. https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
