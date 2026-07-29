Medicinsk vårdadministratör Allmänpsykiatrisk mottagning, Hallsberg
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2026-07-29
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Nu söker vi en medicinsk vårdadministratör till enhet psykiatri administration 2, med placering allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Hallsberg, då en av våra kollegor går vidare till ett nytt uppdrag.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk vårdadministratör hos oss får du ett varierat arbete med arbetsuppgifter som innefattar bland annat medicinsk dokumentation, patientadministration och administrativ service till övriga yrkesgrupper. Receptionsarbete med patientkontakt både direkt och via telefon ingår i uppdraget.
Tillsvidareanställning på enheten psykiatri administration 2 med placering vid allmänpsykiatrisk mottagning i Hallsberg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd utbildning som medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare. Du har goda kunskaper i svenska språket och kan utrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter egenskaper som samarbets- och initiativförmåga samt ansvarstagande. Ett gott bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor är en självklar del i arbetet hos oss.Så ansöker du
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhet- och ledningsstöd psykiatri är en del av Område psykiatri och består av cirka 90 medarbetare. Av dessa är omkring 65 medicinska vårdadministratörer, organiserade inom tre enheter: Psykiatri administration 1-3. Verksamhetsområdet organiserar vårdadministrationen på universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga, Hallsberg och Lindesberg samt vid flera utbudspunkter inom Örebro kommun. Vårdadministrationen är en central funktion i våra verksamheter som säkerställer att de administrativa processerna fungerar.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hallsberg Kontakt
Vision
Annika Strandberg annika.strandberg2@regionorebrolan.se 0720-832 080 Jobbnummer
10015368