Medicinsk utredare som vill arbeta med medicinteknik
2025-12-19
Vill du vara med och bidra till TLV:s vision mesta möjliga hälsa för skattepengarna? Med våra olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga vår vision och nu söker vi dig som också känner ett stort engagemang för vårt uppdrag. Vi sitter i ljusa, fina lokaler på Kungsholmen i Stockholm, tio minuters promenad från Stockholms central. Kom och arbeta med oss!Vill du bli en del av ett sammansvetsat team på en myndighet där vi inspireras av att göra samhällsnytta och att skapa hållbara lösningar? Som medicinsk utredare får du stöd från kompetenta kollegor, möjlighet att samarbeta med olika professioner och en chans att växa i din yrkesroll. Vi söker en eller flera medicinska utredare.
Arbetsuppgifter
Som medicinsk utredare arbetar du framför allt med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter åt regionerna. Det kan också bli aktuellt att arbeta med handläggning av ansökningar från läkemedelsföretag om att ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska ingå i läkemedelsförmånerna, samt hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel åt regionerna. Du granskar och bedömer kliniska studier och andra underlag som företag lämnar in till myndigheten. Utredningarna är av olika karaktär, både avseende omfång och komplexitet.
I samarbete med andra medicinska utredare, jurister och hälsoekonomer arbetar du fram och bereder kunskapsunderlag som ligger till grund för bedömning för om kostnaden för en medicinteknisk produkt eller ett läkemedel är rimlig i relation till den nytta som produkten ger. Du och din arbetsgrupp presenterar det ni kommit fram till för olika aktörer beroende på om en medicinteknisk produkt eller ett läkemedel har utvärderats.
Arbetet innebär även att delta i avdelningens utvecklingsarbete avseende arbetssätt och processer, utifrån intresse, kompetens och avdelningens behov. Avdelningen ansvarar också för genomförande och uppföljning av regeringsuppdrag som exempelvis rör hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter inom cancerområdet. Även aktiviteter inom EU-projekt gällande klinisk utvärdering av digitala hälsoteknologier kan bli aktuellt i rollen.
Arbetet är självständigt men innebär även mycket interaktion med kollegor i olika funktioner inom myndigheten och externt med representanter från bland annat Sveriges regioner, patientorganisationer, professioner och företag.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• högskoleexamen inom medicin, biomedicin, teknik, farmaci eller annat för arbetet relevant område
• relevant erfarenhet av att arbeta inom medicin-, medicinteknik- och/eller läkemedelsområdet
• erfarenhet av och förmåga att bedöma kliniska studiers innehåll och kvalitet
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift samt en god föredragningsteknik.
Det är meriterande om du har
• disputerat inom ett för arbetet relevant område
• erfarenhet av arbete inom hälsoområdet på myndigheter under Socialdepartementet, läkemedelsindustrin, regioner eller akademin.
För arbetet är det viktigt att du är initiativtagande och lösningsorienterad och har god analytisk förmåga. Du är självgående i ditt sätt att arbeta och har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, på heltid, som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan, märkt med diarienummer 4521/2025 senast den 18 januari 2026.
Vi jobbar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen består av en telefonavstämning, digital intervju, ett arbetsprov samt uppföljande intervju på vårt kontor. Vi använder oss av urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen så du bifogar inte något personligt brev utan endast ditt CV som ska vara på svenska.
På TLV utgår vi från att varje människa är unik och vi verkar tillsammans för mångfald och inkludering samt en jämlik och jämställd arbetsmiljö. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet
Om TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Vi erbjuder en attraktiv och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering där du får möjlighet att utvecklas och kan kombinera yrkes- och privatliv, bland annat genom möjligheten att jobba på distans upp till två dagar i veckan. Vi sitter i fräscha, aktivitetsbaserade lokaler som erbjuder olika typer av arbetsplatser och mötesrum anpassade utifrån den typ av arbete som ska utföras.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, Tlv
(org.nr 202100-5364), http://www.tlv.se/ Arbetsplats
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Kontakt
Saco-S
Emma Ong-Pålsson emma.ong-palsson@tlv.se 08 580 075 64 Jobbnummer
9656448