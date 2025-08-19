Medicinsk sektererare/administratör till Röntgenmottagningen, Sollefteå
2025-08-19
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Röntgenmottagningen i Sollefteå ingår i en länsverksamhet med Röntgenmottagningarna i Sundsvall/Härnösand och Örnsköldsvik. Mottagningen är en dygnet runt verksamhet som stöttar både specialistsjukvård och öppenvården i utredningar och behandlingar med undersökningar av många olika slag. Vi arbetar bland annat med ultraljud, konventionell röntgen, genomlysning, datortomografi, lättare intervention och magnetresonanstomografi. På mottagningen i Sollefteå arbetar ca 25 personer. På mottagningen är en väl sammansvetsad arbetsgrupp där teamarbete är viktigt. Nu söker vi en medicinsk sekreterare/administratör till teamet! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Som medicinsk sekreterare/administratör hos oss arbetar du varierat med olika administrativa uppgifter som:
Dokumentation
Fakturering
Post/telefon
Bildhantering och länkning
Bokningar
Vi arbetar i RIS/PACS, och har ett nära samarbete med radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor. Våra radiologer tillämpar taligenkänning.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har relevant utbildning som medicinsk sekreterare, administratör eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har arbetat på en röntgenmottagning
Har erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare eller administratör
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
