Medicinsk sekreterare, VO vuxenpsykiatri, Allmänpsykiatrisk mottagning, Äng
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Ängelholm Visa alla administratörsjobb i Ängelholm
2026-01-20
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Ängelholm
, Helsingborg
, Landskrona
, Eslöv
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en driven och positiv person som gillar nya utmaningar? Om du dessutom trivs med att arbeta i olika sammanhang och har en naturlig förmåga att skapa starka relationer, då kan detta vara den perfekta tjänsten för dig!
Vuxenpsykiatriska mottagningen i Ängelholm tillhör verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Helsingborg och är en del av förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Mottagningen består av cirka 32 medarbetare av olika yrkeskategorier, däribland medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, kuratorer, psykologer och rehab koordinator. Här utreds och behandlas främst patienter med affektiva sjukdomar, ångesttillstånd samt olika former av personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd.
Mottagningen i Ängelholm ligger i framkant i utvecklingen och arbetar med teambaserad vård. Du kommer således att få arbeta med och bidra till psykiatrisk vård som präglas av samarbete, öppenhet och kvalitet.
Du kommer också få möjlighet att vara med oss på den spännande utvecklingsresa in i vårdens digitaliserade framtidsvärld som vi står inför. Rollen som medicinsk sekreterare håller på att förändras och Region Skåne står inför införandet av den heltäckande digitala plattformen Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) som kommer att ersätta flera av dagens journalsystem. Vi är öppna och ödmjuka inför den fortsatta utveckling som det innebär och ser gärna att du bidrar med dina kompetenser och egenskaper i förändringsarbetet. Besök gärna SDV-podden om du är nyfiken på att få veta mer om införandet: https://soundcloud.com/regionskane/sets/sdv-poddenPubliceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss är du en viktig del i teamarbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att organisera och strukturera det administrativa arbetet på mottagningen. Du blir en av våra sex medicinska sekreterare och tillsammans har ni ett gemensamt ansvar för de administrativa arbetsuppgifterna på mottagningen. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat journalskrivning via MedSpeech i Melior, registreringar i olika system (där Pasis är det främsta), viss telefonservice, posthantering, receptionsarbete samt stöd till mottagningspersonalen.
Inom psykiatrin tillämpas lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT i öppenvård), där sekreteraren har en viktig administrativ roll. Du kommer även att delta i våra konferenser såsom exempelvis, behandlingskonferens samt APT (arbetsplatsträff).Kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p (KY/400p (YH) eller motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. För tjänsten krävs det att du har goda kunskaper i medicinsk termologi samt goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Till den här tjänsten välkomnar vi såväl dig med erfarenhet inom yrket men även dig som är nyexaminerad inom yrket och intresserad av vår verksamhet. Vi använder oss av systemen Melior, MedSpeech och PASIS och ser gärna att du har kunskaper i dessa system. Vidare ses allmänt god IT-vana i Windowsmiljö som meriterande.
Vi tror att du som vill bli vår nya kollega uppskattar vår omväxlande arbetsplats lika mycket som vi gör. Ett spännande, variationsrikt och utvecklande arbete tilltalar dig. Du är serviceinriktad och positivt inställd till de utmaningar som du ställs inför samt tycker om att, emellanåt, jobba i ett högt arbetstempo. Då vi arbetar i nära samarbete med övrig vårdpersonal är det viktigt att du har en positiv inställning och vill bidra till ett gott samarbete och till att arbetsgruppen fortsätter vara entusiasmerande och positiv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Carina Dahlberg, Enhetschef 0431-815 07 Jobbnummer
9695448