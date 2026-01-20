Medicinsk sekreterare visstid i 6 mån till BUP Neuropsykiatri på Brommaplan
2026-01-20
Vi behöver just nu förstärkning i vår grupp av medicinska sekreterare under ca 6 månaders tid.
Vill du jobba med oss på en trevlig och välfungerande mottagning i en central roll? Sök nu, tjänsten tillsätts omgående!
BUP Neuropsykiatri Väst består av en arbetsgrupp med dryga 30 medarbetare. Mottagningens uppdrag är utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi genomför även farmakologisk behandling vid ADHD. Här jobbar psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, biträdande enhetschef och enhetschef. Utöver att vilja göra jobbet så bra som möjligt, öka tillgängligheten till vård för vår målgrupp så arbetar vi med att bygga en välfungerade arbetsplats där vi trivs och har möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av En väg in, samt hittills sex neuropsykiatriska mottagningar, belägna i Sickla, Solna, Älvsjö, Mörby och Brommaplan.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att arbeta med enhetens administrativa flöden kopplade framför allt till våra patienter men också personal och ekonomi. Du kommer tillsammans med kollegor att arbeta för att vi smidigt kallar våra patienter via TakeCare och Alltid öppet. Du hanterar inkomna remisser, tidsbokning/kallelser digitalt och per post och av/ombokning.
I arbetet kan också ingå att hantera beställningar och fakturor, ta emot och handlägga inkommande samtal via telefonsystemet TeleQ samt arbeta i det personaladministrativa systemet Heroma. Medicinska sekreterare skriver också journaldiktat och koordinerar utredningstider för att bidra till att utredningar genomförs effektivt och smidigt för patienterna. I arbetet kan även ingå att bemanna reception och att svara på frågor från patienter och vårdnadshavare som besöker mottagningen.
Allt eftersom mottagningarnas administration utvecklas anpassas och förnyas arbetsuppgifterna för medicinska sekreterare, för att så långt som möjligt underlätta för patienter att få rätt vård i rätt tid.Kvalifikationer
Examen från utbildning till medicinsk sekreterare är ett krav. Så också vana av att arbeta i journalsystemet Take Care. Du har lätt för att hantera nya digitala system och lösningar, och ser fördelar med digital teknik tillgänglig för patienter.
Det är meriterande om du har erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, och systemen Pastill (vårdadministration) och TeleQ (telefonisystem). Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående och kan arbeta självständigt, samtidigt som du är serviceinriktad och har mycket god samarbetsförmåga. För att klara uppdraget behöver du vara lösningsinriktad, jobba effektivt och se till att alla uppgifter blir utförda på ett professionellt sätt samt vilja bidra till ett gott samarbetsklimat i arbetsgruppen och ett gott bemötande av patienter och anhöriga. Du gillar utveckling, förbättring av administrativa processer och klarar av att hantera en uppbyggnadsfas där rutiner och arbetsuppgifter förändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid i 6 månader. Tillträde omgående, enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/412". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Neuropsykiatri Väst 1 Kontakt
Jannes Grudin, enhetschef 070-2234035 Jobbnummer
9694043