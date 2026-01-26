Medicinsk sekreterare, vikariat, till Öron-, näs- och halsmottagning i Kris
Gör skillnad. Varje dag.
Är du medicinsk sekreterare som vill kombinera ansvar med variation och ett engagerat team? Hos oss får du möjlighet att arbeta i en utvecklande miljö där du skapar struktur, stöder ledningen och bidrar till en välfungerande mottagning.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vår Öron-näsa-halsmottagning på CSK i Kristianstad, där du blir en viktig del av ett engagerat och kompetent team som tillsammans säkerställer en trygg och smidig vård för patienterna.
Verksamhetsområde öron-näsa-hals (ÖNH) riktar sig till patienter som är i behov av specialistvård för diagnostik, behandling och rehabilitering på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inom öron-, näs- och halsområdet. Mottagningen, inklusive en dagkirurgisk enhet, finns i trevliga och funktionella lokaler, vi har även vår jourverksamhet uppe på mottagningen dagtid på vardagar.
Vår grupp befinner sig i ett spännande förändringsarbete, och vi hoppas att du vill bidra med engagemang och delaktighet för att tillsammans utveckla nya strukturer och arbetssätt som främjar bästa möjliga vårdkvalitet för våra patienter. Vi är i nuläget en härlig blandning av både nyare och erfarna medarbetare, och hos oss finns goda möjligheter till kunskapsutbyte med engagerade och positiva kollegor.
Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår varierande administrativa arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare, och även arbete i växel och reception förekommer.
Här hos oss har alla olika och specifika ansvarsområden och efterhand som du utvecklas och lär dig arbetet på kliniken får du mer ansvar för att utveckla din kompetens. Vi hoppas så klart även att vi ska ha glädje av den kompetensen och erfarenheten som du ev. har med dig till oss.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag 8-17 förutom varannan fredag med en kortare arbetsdag till 14.30 med möjlighet till flex för ledig eftermiddag.
Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY eller 400p YH alternativt motsvarande godkänd medicinsk-/läkarsekreterarutbildning. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Därtill har du goda kunskaper i medicinsk terminologi. Eftersom vi arbetar i Melior, Medspeach samt Pasis är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av dessa system. Det anses även fördelaktigt om du har erfarenhet från öronverksamhet. Då Region Skåne är på väg in i SDV ser vi gärna att du redan har en diagnosklassificeringsutbildning.
Som person är du strukturerad och noggrann det är även viktigt att du har förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter samt att vill vara med i vår ständiga utveckling av patientadministration och flödena på kliniken. Hos oss bidrar alla till utveckling och ständigt förbättringsarbete. Därför ser vi gärna att du är trygg i dig själv och tar ansvar för att lägga upp ditt arbete på ett produktivt vis. Vidare är du flexibel och har förmågan att anpassa dig utifrån ändrade omständigheter. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
