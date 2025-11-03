Medicinsk sekreterare, vikariat, till Gynekologimottagning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-11-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi (OG) i Helsingborg och Ängelholm har cirka 300 medarbetare. Den vårdadministrativa enheten är en egen enhet inom verksamhetsområdet där medarbetarna är organisatoriskt samlade under en enhetschef. På enheten arbetar ett 30-tal engagerade medicinska sekreterare, administratörer, operationskoordinatorer, SVF-koordinator, IT-administratör, administratör med chefsstödsuppdrag och enhetschef.
Inom verksamhetsområde OG finns det vårdadministrativa medarbetare på Specialistmödravårdsmottagningen, Förlossningsavdelningen, BB-avdelningen samt den gynekologiska mottagningen, akutmottagningen och vårdavdelningen. Vår verksamhet i Helsingborg finns både i sjukhusets huvudbyggnad på plan 02 och i Vita huset på plan 01. Till oss hör även den gynekologiska mottagningen i Ängelholm.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Nu söker vi en medicinsk sekreterare till vårt team på den gynekologiska mottagningen i Helsingborg!
Hos oss erbjuds du en intressant tjänst med varierande arbetsuppgifter inom kvinnohälsa. Du har ett nära samarbete med såväl vårdpersonal och läkare som med positiva och erfarna sekreterarkollegor. Arbetet kräver att man kan jobba självständigt men samtidigt fungera i en grupp. Samarbete och kommunikation är A och O hos oss. Specifika administrativa uppdrag kan bli aktuella efter intresse och fallenhet. Oavsett om du är nyutexaminerad eller erfaren medicinsk sekreterare/vårdadministratör ser vi till att du kommer in i arbetet på ett tryggt sätt.
Som medicinsk sekreterare arbetar du bland annat med:
• journalskrivning
• diagnosregistrering/kodning
• bevakning och tidbokning
• hantering av väntelistor
• remisshantering.
Vi har regelbundna gemensamma sekreterarmöten för hela vårdadministrationen. Du kan även komma att delta i tvärprofessionella möten, Arbetsplatsträffar (APT) och utvecklingsarbeten.
Hos oss arbetar du dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration (80p KY eller 400p YH) alternativt motsvarande godkänd utbildning till medicinsk sekreterare. Du har också goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift och goda kunskaper i medicinsk terminologi. Har du tidigare erfarenhet av mottagningsarbete är det meriterande, likaså om du har kunskap i Melior, PASiS och/eller Medspeech.
Hos oss värdesätter vi ett gott medarbetarskap och en god arbetsmiljö där ansvarskänsla och arbetsglädje präglar vår vårdadministrativa enhet. Du har en god känsla för service och förmåga att se helheten samt är ansvarstagande och noggrann. Arbetet som medicinsk sekreterare förutsätter även att du är flexibel med god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete, likaså att du har god kommunikationsförmåga och ett gott bemötande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen att söka till en trivsam arbetsplats där du har möjlighet att utvecklas inom din profession! Om du vill veta mer om arbetet innan du skickar in din ansökan är du varmt välkommen att besöka eller kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan så berättar vi gärna mer om vår verksamhet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287148". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Rebecka Krützfeldt, Enhetschef 042-406 39 03 Jobbnummer
9585657