Medicinsk sekreterare, vid behov, till Carlanderskas Vårdcentral
2026-01-19
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset invigdes 1927 och har till idag utvecklats till ett framgångsrikt sjukhus för specialistvård. Här bedrivs offentlig vård, försäkringssjukvård och privat sjukvård både i egen regi och i samspel med ett flertal andra vårdgivare. Tillsammans utgör vi ett komplett sjukhus med väl fungerande vårdkedjor under ett och samma tak.
Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Din roll som medicinsk sekreterare är viktig i vår verksamhet och du bidrar med service till våra patienter samt med insatser som stödjer en välfungerande vårdprocess. Vi arbetar aktivt med utveckling genom kvalitetsarbete och digitalisering, vilket du blir en självklar del av.
I arbetet som medicinsk sekreterare på vårdcentralen har du en central roll för det administrativa flödet i verksamheten.
Du administrerar bl a remisser, faktureringsärenden, post, journalrekvisitioner, kvalitetsregister och bokningar samt fungerar som intern systemsupport. Du kommer dessutom att få ta emot patienter i receptionen. De system vi arbetar i är bl a Webdoc och 1177.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare (examensbevis krävs) samt har erfarenhet från arbete inom primärvård. Du ska också ha arbetat i journalsystemet Webdoc. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i reception inom vården.
Vidare ser vi att du har en god administrativ och organisatorisk förmåga samt tycker om att arbeta i en servicefunktion. Du är noggrann i ditt arbete, flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Som person är du säker och trygg i din roll, positiv i ditt förhållningssätt och kan bidra till ett bra klimat i arbetsgruppen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Carlanderska ska alltid ge ett professionellt och trevligt bemötande till dem som kommer till oss, därför är det av stor vikt att du har en hög servicekänsla samt är kvalitetsmedveten. Då verksamhet och arbetsuppgifter ständigt utvecklas, ser vi att du är en person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med ett aktivt utvecklingsarbete. Du är noggrann i ditt arbete, flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Gemensamt för alla våra tjänster är våra medarbetarkriterier och vi söker dig som har ett professionellt, förändringsinriktat samt samverkande förhållningssätt.
När du börjar på Carlanderska får du utöver god arbetsmiljö och trevliga kollegor även friskvårdsbidrag och en sjukvårdsförsäkring. Vi har kollektivavtal, vilket innebär att du också får kollektivavtalade förmåner såsom tjänstepension, föräldralön och försäkringar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom introduktionsprogram, intern/extern utbildning, kompetensöverföring och individanpassas utifrån våra årliga medarbetarsamtal, som genomförs av närmaste chef.
Vänligen bifoga din yrkeslegitimation, utbildningsbevis eller andra relevanta underlag i samband med att du skickar in din ansökan. Finns detta inte bifogat kan din ansökan inte hanteras på ett jämbördigt sätt med övriga ansökningar. Vi tillämpar också bakgrundskontroller inom ramen för rekryteringsprocessen, vilket innebär att vi kommer att kontrollera din legitimation, ta referenser samt begära utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning av den utannonserade tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
