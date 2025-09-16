Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör till vårdcentralen Dalbo
Region Kronoberg, Primärvården / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-09-16
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Primärvården är ett verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
På vårdcentralen Dalbo i Växjö arbetar vi för att våra patienter ska få vård av god kvalité och att de ska känna trygghet och tillit. Vi vill att alla medarbetare ska ha goda förutsättningar att klara sitt uppdrag. Kompetensutveckling är därför ett signum och vi värnar om en bra arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att du både kan trivas och utvecklas på jobbet.
Vårdcentralen Dalbo ligger i centrala Växjö och har ungefär 9600 listade patienter med en stor mångfald, från olika kulturer och med varierande bakgrund.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare är du en viktig del av vårt team. Dina arbetsuppgifter innefattar vårdadministration kring våra besök såsom journalskrivning, telefonservice, tidsbokningar, väntelistor, schemaläggning samt receptionsarbete. Du är också ett viktigt administrativt stöd till övriga medarbetare.
Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med andra yrkesgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör. Du uttrycker dig väl i svenska både i tal och skrift samt har god IT-vana. Har du erfarenhet av att arbeta i Cambio Cosmic är det meriterande.
Du arbetar noggrant och organiserat. Eftersom vi arbetar nära varandra är det ett krav att du har en god samarbetsförmåga och är flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer hållas fortlöpande under ansökningsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
