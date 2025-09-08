Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör till vårdcentralen Centrum
Region Kronoberg, Primärvården / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-09-08
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Primärvården är ett verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter, att Kronobergarna ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.
Vår vårdcentral växer - antalet listade patienter ökar stadigt, och därför söker vi nu fler engagerade medarbetare till vårt team. På vårdcentralen Centrum arbetar vi med stort patientfokus för våra drygt 9 400 listade patienter och strävar alltid efter att erbjuda vård av god kvalitet. Vi vill att alla ska känna trygghet och tillit genom ett varmt och professionellt bemötande.
Hos oss är det också viktigt att ha roligt på jobbet. Vårt mål är att alla medarbetare ska trivas i sin roll och känna arbetsglädje. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad! Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör hos oss blir du en central del av vår verksamhet och bidrar till att skapa en trygg och välfungerande vårdmiljö för både patienter och kollegor.
Du ansvarar för vårdadministrativa uppgifter kopplade till patientbesök, såsom:
• Journalskrivning
• Telefonservice
• Tidsbokningar och hantering av väntelistor
• Schemaläggning
• Receptionsarbete
Du fungerar även som ett viktigt administrativt stöd till övriga medarbetare. Arbetet är varierande och innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med andra yrkesgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har utbildning som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är van vid att arbeta med IT-system erfarenhet av Cambio Cosmic är meriterande
• Arbetar strukturerat, noggrant och har god organisationsförmåga
• Har lätt för att samarbeta och är flexibel i din yrkesroll
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill bidra till en positiv arbetsmiljö.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
