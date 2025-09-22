Medicinsk sekreterare / Vårdadministratör till Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2025-09-22
Välkommen till oss på Neurocentrum, Sunderby sjukhus. Vi behöver nu utöka vår arbetsgrupp på Rehabiliteringsmedicin och söker därför en till kollega. Hos oss får du ett omväxlande arbete tillsammans med trevliga kollegor med lång erfarenhet och stor kunskap inom området. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi sökerVi söker dig som är medicinsk sekreterare, eller dig med vårdadministratörs-, eller läkarsekreterarutbildning. Även du som just nu studerar sista året till medicinsk sekreterare/vårdadministratör är välkommen att söka tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, flexibel, självgående och serviceinriktad.
Det här får du arbeta med
På Rehabiliteringsmedicin har du tillsammans med tre kollegor ett övergripande ansvar för den dagliga administrativa verksamheten. Här arbetar läkare, medicinsk sekreterare, administratör, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, kurator och sjuksköterska tillsammans i olika team.
Arbetet är stimulerande och omväxlande med varierande arbetsuppgifter som till exempel medicinsk dokumentation i journalsystemet Cosmic, diagnoskodning, posthantering, mötesanteckningar, administrativt stöd till kollegor, fakturahantering, bokning etc.
Placeringen är på Rehabiliteringsmedicins mottagning men nära samarbete med enheter inom hela verksamhetsområdet förekommer. Du har möjlighet att påverka dina arbetstider under dagtid samt att jobba hemifrån 1-2 dagar/vecka. Hos oss finns möjligheter till personlig utveckling
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet till distansarbete
• Du har möjlighet att påverka dina arbetstider under dagtid
• Vi tillämpar flextid
• Individuellt anpassad introduktion utformad efter dina behov och kunskaper
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid måndag - fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Susanne Andersson susanne.c.andersson@norrbotten.se 0920-28 20 02 Jobbnummer
9520872