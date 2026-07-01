Medicinsk sekreterare/vårdadministratör till primärvård länsuppdrag, Umeå
Region Västerbotten, Primärvård Länsuppdrag / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-07-01
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Primärvård Länsuppdrag är en basenhet bestående av flera mottagningar. Vi träffar patienter över hela regionen inom ramen för primärvården men med vissa specifika uppdrag. I vår verksamhet ingår Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård, Primärvårdens dietister, Ungdomsmottagningar, Centrum mot våld, Alkohol och drogmottagning, samordnare inkontinens, Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa samt Digital mottagning psykisk hälsa. Merparten av våra mottagningar finns lokaliserade i Umeå och Skellefteå.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare/vårdadministratör i Umeå. I uppdraget kommer du stötta flera mottagningar och ha kontakt med flera kollegor i olika yrkesroller. I Umeå finns flera kollegor med liknande uppdrag som du kommer arbeta tillsammans med och kunna få stöd ifrån. Möjlighet till distansarbete finns men det huvudsakliga arbetet sker på plats.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer att arbeta mot flera mottagningar inom basenheten och har därmed en viktig roll i vår organisation, där vi arbetar nära varandra mellan olika yrkeskategorier.
Du kommer att stötta verksamheten med bland annat remisshantering, receptions- och kassaarbete, tidbokning, diktatskrivning samt telefonservice mot patienter och andra vårdenheter. I rollen ingår även övrigt administrativt arbete, såsom förbättrings- och utvecklingsarbeten samt administrativa uppdrag vid utbildningar som erbjuds av mottagningarna. Utöver det tillkommer arbete i systemen Agresso och Visma.
Vi erbjuder ett varierat och omväxlande arbete då vi roterar mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom vårduppdraget kan förändras utifrån målgruppens och verksamheternas behov kan även ditt arbetsinnehåll förändras över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör eller motsvarande kompetens och erfarenhet.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic samt i Visma, Agresso eller har tidigare erfarenhet av lokalt systemansvarig.
Du har ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt, goda administrativa kunskaper samt goda kunskaper i det svenska språket.
Både arbetsuppgifter och arbetstempo varierar hos oss så du bör gilla omväxling och ha lätt för att ställa om utifrån vad situationen kräver. Vi söker dig som är empatisk, ansvarstagande, lösningsfokuserad, flexibel trivsoch ser möjligheter i förändringar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Rekryteringen sker med löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Länsuppdrag Kontakt
Avdelningschef
Yvonne Lundqvist yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se 070-755 86 77 Jobbnummer
9986252