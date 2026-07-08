Medicinsk sekreterare/vårdadministratör till Ortopedkliniken MSE
Region Sörmland / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-07-08
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Ortopedkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Är du utbildad medicinsk sekreterare och söker en stabil arbetsplats med möjligheter till utveckling?
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där gemenskap och arbetsglädje är viktiga, samtidigt som vi tillsammans arbetar för hög kvalitet och professionell standard.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Ortopedkliniken bedriver verksamhet på Mälarsjukhuset i Eskilstuna (MSE) och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm (KSK) och har cirka 110 medarbetare bestående av läkare, administrativ personal, sjuksköterskor och undersköterskor. Kliniken bedömer och behandlar sjukdomar och skador i rörelseapparaten och verksamheten omfattar bland annat protes-, trauma-, axel-, hand-, fot-, rygg- och barnortopedi samt artroskopisk kirurgi.Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du i en dynamisk, stimulerande och patientfokuserad miljö med varierande och omväxlande arbetsuppgifter.
Du blir en viktig del av den administrativa enheten och samarbetar nära med dina kollegor. I rollen har du en nyckelfunktion i verksamheten genom att bidra till välfungerande administrativa processer och en effektiv helhet. Arbetet omfattar arbetsuppgifter som ingår i yrkesrollen som medicinsk sekreterare, samtidigt som du ges möjlighet att ta ansvar för ytterligare utvecklande och varierande uppdrag.
Exempel på arbetsuppgifter:
Journaldokumentation i Cosmic
Diagnos- och åtgärdskodning
Bokning och koordinering av patientbesök samt hantering av väntelistor
Hantering av patientärenden, tidsbokning och telefonadministration via 1177 och TeleQ
Administrativ hantering och uppföljning av kvalitetsregister som en del av verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete
Hantering av olika IT-system och vårdrelaterade processer
Vi värnar om balans mellan arbete och fritid.
Arbetet bedrivs dagtid på vardagar med flexibel arbetstid enligt gällande flexram och vi erbjuder möjlighet till distansarbete enligt verksamhetens förutsättningar.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Utbildning som medicinsk sekreterare/vårdadministratör eller eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/medicinsk sekreterare, även du som är studerande på utbildningen till medicinsk sekreterare/vårdadministratör och tar examen inom kort är välkommen att söka.
Dokumenterad grundutbildning i sjukdomsklassificering
God kännedom om DRG och dess logik
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
God IT-vana, främst i Windows-miljö och Office 365.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Cosmic och andra för Region Sörmland relevanta IT-system.Dina personliga egenskaper
Som person är du stabil och har god självinsikt. Du samarbetar väl med andra, arbetar effektivt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat sätt, kan prioritera och tar gärna egna initiativ.
Du är kvalitetsmedveten och serviceinriktad, har en positiv inställning till teamarbete och är öppen för förändringar och nya arbetssätt.
Du trivs med att tillsammans med kollegor bidra till utveckling av de administrativa processerna och kommer att ha en viktig roll i klinikens övergripande samarbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef, Hannah Älgekrans 072-200 83 95.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Ortopedkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-31.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9997304