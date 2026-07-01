Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör till Läkarhuset i Borlänge
Prima Vård Sverige AB / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-07-01
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Hos oss får du en varierad och betydelsefull roll där du kombinerar arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare med breda vårdadministrativa uppgifter. Du blir en viktig nyckelperson i verksamheten och en naturlig kontaktpunkt för både patienter och kollegor. Rollen erbjuder stor variation, eget ansvar och möjlighet att vara med och bidra till en vårdcentrals framgång.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör kommer du bland annat att arbeta med:
Då våra läkare börjat arbeta i Tandem i stället för att diktera, blir arbetet med att skriva diktat mycket mindre än det varit tidigare.
Arbeta med remisshantering och provsvar
Fungera som lokal kontaktperson för IT-, telefon- och systemfrågor
Hantera Försäkringskasse/Försäkringsbolagsärenden och administrera patientlistning
Bidra till kvalitet och patientsäkerhet genom loggkontroller.
Receptionsarbete
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare med examen inom hälso- och sjukvårdsadministration (KY/YH) eller motsvarande läkarsekreterarutbildning.
Du har goda kunskaper i Office-paketet och känner dig trygg i administrativa arbetsuppgifter. Har du erfarenhet av journalsystemet Cosmic och/eller tidigare arbete inom primärvården är det meriterande.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Har god social kompetens och ett positivt bemötande Är serviceinriktad och tycker om att möta människor Arbetar strukturerat, noggrant och självständigt Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser vad som behöver göras Bidrar till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö
Anställning och ansökan
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Eva Bodeström, eva.bodestrom@primavard.se
alt. 072-393 96 71Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Gyllehemsvägen 10 (visa karta
)
784 60 BORLÄNGE Arbetsplats
Läkarhuset Borlänge Kontakt
Eva Bodeström eva.bodestrom@primavard.se 0000000000 Jobbnummer
9986169