Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör Britsarvet/Grycksbo
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Välkommen till vår trevliga vårdcentral! På vårdcentralen arbetar bland annat läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och ett teamet för beteendehälsa. Vi har specialistmottagningar inom bl.a. diabetes och sår. Vi har också en familjecentral med barnsjuksköterskor, barnmorskor och öppen förskola. Vårdcentralen är fördelad på två mottagningar, en i Grycksbo och en i Britsarvet och vi har ett nära samarbete.
Vi arbetar i team, vilket innebär att läkare och sjuksköterskor träffas för daglig rond för att planera och åtgärda aktuella patientärenden.

Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör ingår du i ett av teamen där du hjälper till med exempelvis väntelisthantering och bokning av patienter. Tillsammans med dina kollegor har du ett övergripande ansvar för den dagliga administrationen på vårdcentralen. Som sekreterare/vårdadministratör inom primärvården jobbar du med varierande arbetsuppgifter som till exempel vårddokumentation, receptionsarbete, remisshantering, ärendehantering i 1177 och andra administrativa åtgärder.Kvalifikationer
Krav att du har någon av följande utbildningar:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp
Vårdadministrativa programmet 180 hp
Medicinsk sekreterare YH 400 p
eller 1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning
Vi söker dig som vill ha ett varierande arbete där intensiteten på arbetsuppgifterna kan växla. Vi ser att du är engagerad, ansvarstagande, flexibel, har en god struktur på ditt arbete och har lätt för att samarbeta med andra. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:550".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Dalarna
Region Dalarna - Hälso och sjukvården

Kontakt
1:a linjens chef
Nils Olof Hedman nilsolof.hedman@regiondalarna.se
