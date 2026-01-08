Medicinsk sekreterare välkomnas till Urologi!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Inom verksamhet Urologi bedriver vi allt från basal till högspecialiserad vård för patienter med
sjukdomstillstånd i urinvägarna.
På vår öppenvårdsmottagning diagnostiserar vi och följer upp våra patienter, vi gör också mindre operationer. På vår slutenvårdavdelning vårdas patienter efter planerade operationer eller med akuta urologiska sjukdomstillstånd. Vi har ett också Prostatacancercentrum där alla patienter med prostatacancer ska tas om hand under hela sitt sjukdomsförlopp. Inom verksamheten finns ett eget kansli för organiserad prostatacancertestning.
Hos oss erbjuds du en arbetsplats med ett team av kollegor som har ett mycket gott samarbete och som tar stort ansvar som grupp. Vi har en bred kompetens inom administrativa enheten där vi lär utav varandra. Vi arbetar aktivt för att utveckla vår kompetens. Du kommer att vara en viktig del i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Inom Urologi är digitala verktyg vår vardag och vi har många pågående projekt.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att innehålla många olika delar. Du kommer bland annat att arbeta i ELVIS, diktatskrivning/TIK admin, PicSara, 1177, Posthantering, SÄLMA, organiserad prostatacancertestning med mera. Att handleda LIA-studenter ingår också i arbetet. Möjlighet till utveckling av arbetsuppgifter och egna ansvarsområden finns beroende på kompetens och intresse.
Om dig
Du har KY- eller YH-utbildning till medicinsk sekreterare med goda kunskaper i svenska språket. Vi söker dig som har vårddokumentationsutbildning. Det är en fördel om du tidigare har arbetat i Melior och ELVIS samt har god IT-vana. Vi ser att du har en god digital kompetens samt ett intresse av digitala arbetssätt.
Vi söker en teamarbetare som kommer att ingå i öppenvården på vår Urologimottagning och förstärka gruppen. Du tycker om att ta stort ansvar och är flexibel. Vi tror på att i en homogen grupp finns stor risk för stagnation och därför behövs inspiration utifrån för att utvecklas. Du trivs att arbeta i grupp, du är inte rädd för att ifrågasätta gamla sanningar och föråldrade arbetssätt samtidigt som du är en bra lyssnare och värdesätter medarbetarnas mångåriga erfarenheter.
Vi lägger stor vikt vid noggrannhet, bra bemötande och service- och ansvarskänsla. Du har god social kompetens, goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Du ska vara positiv till förändrings- och utvecklingsarbete inom både verksamheten och inom vår Administrativa enhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
