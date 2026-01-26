Medicinsk sekreterare välkomnas till Neurosjukvården
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har i uppdrag att ge högspecialiserad vård, diagnostisering och rehabilitering till patienter med sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg, nerver och muskler.
Uppdraget riktar sig till patienter inom Västra Götalandsregionen och Halland samt till viss del inom riket. I Neurosjukvården ingår neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin samt en utbildningsenhet. Inom Neurosjukvården bedrivs forskning inom hjärnan och nervsystemets funktion och sjukdomar samt rehabilitering på avancerad nivå. Vi är cirka 560 medarbetare arbetar inom Verksamhet Neurosjukvård.
Vad erbjuder vi?
Du kommer att ingå i verksamhetens centrala Administrativa enhet tillsammans med cirka 40 medarbetare som alla har verksamhetsövergripande funktioner inom Neurosjukvården.
Hos oss kommer du få en mångsidig, utvecklande roll med möjlighet att påverka framtida arbetssätt.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i team Neurologi - där man arbetar över både öppenvård och slutenvård.
Administrativt arbete med stor variation som består av olika delar exempelvis diktatskrivning med tillhörande administrativt arbete, patientkontakt via 1177 och telefoni, posthantering - service helt enkelt.
Samverka över enheten för att utveckla våra arbetsuppgifter.
Om dig
Vi söker en engagerad medicinsk sekreterare. Du är lyhörd och kan ta egna initiativ.
Du är en teamspelare och har gärna nära till skratt.
Viktiga egenskaper för oss är att du är flexibel och kan vara involverad i flera olika processer och uppgifter samtidigt. Du är positiv, hjälpsam, tycker om utmaningar och är bra på att se såväl helhet som detaljer. Vi tror också att du är strukturerad och gillar att jobba i team. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper då vi värnar om ett arbetsklimat som bygger på ett stort engagemang, en positiv grundinställning samt nyfikenhet och intresse.
För att trivas i rollen behövs också en förmåga att kunna anpassa sig och påverka framtida arbetssätt, möta spännande förändringar och vilja arbeta i en mångsidig roll.
Det är meriterande att arbetat med 1177, Melior, Elvis samt Telia ACE.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi kan komma att genomföra urval och intervjuer löpande under ansökningstiden.
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Neurosjukvård, Adm. enheten Kontakt
Enhetschef, Lena Petersson 070-0207886 Jobbnummer
9704795