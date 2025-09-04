Medicinsk sekreterare/Tumörkoordinator, Neuro- huvud- hals Centrum, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.
Som Medicinsk sekreterare / Tumörkoordinator tillhör du Vårdadministrativa enheten inom NHHC. Denna tjänst är placerad på Öron-näsa-hals kliniken. Här finns både en avdelning och mottagning där patienter vårdas som har skador, sjukdom och trauma mot öron, näsa och hals.
Hos oss får du ett roligt, självständigt och omväxlande arbete i en prestigelös miljö där du kommer ha ett nära samarbete med övrig personal på kliniken. Du får aktivt medverka till att utveckla verksamheten med nya tankar och idéer. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som Tumörkoordinator har du som uppgift att boka in undersökningar som finns i standardiserat vårdförlopp (SVF) och säkerställa att beställda undersökningar genomförs utan onödig väntan för patienten. Du ska också följa tillgänglighet och aktuella väntetider i cancervården.
I Tumörkoordinatorns arbetsuppgifter ingår att vara första kontakt för remittenten, ta emot märkta remisser samt märka remisser som uppfyller kriterierna för standardiserat vårdförlopp efter remissgranskning av läkare eller sjuksköterska utifrån lokala rutiner. Du kommer också att boka in tider för undersökning i enlighet med SVF och tillse att ledtiderna hålls liksom att de i vårdförloppen ingående undersökningarna görs. Andra arbetsuppgifter kan vara att se till att patienten får information om sina undersökningstider och sitt utredningsförlopp, och vid cancerdiagnos bevaka att patienten får en kontaktsjuksköterska som stödjer patienten genom hela vårdprocessen.
Att hänvisa patienten vidare till t ex kontaktsjuksköterska eller läkare då det finns behov av medicinsk information, stöd eller det finns frågor som rör vården i övrigt är också viktiga arbetsuppgifter och att säkerställa aktiva överlämningar.
I uppdraget kommer du även informera verksamhetsansvarig eller motsvarande löpande, samt vid avvikelser, initiera och driva utvecklingen av arbetet och rutinerna inom vårdförloppet och i vissa fall koordinera multidisciplinära konferenser (MDK)-ronder. En stor del av koordinatorns arbete utförs inom teamet och skall anpassas till andra funktioner och kompetenser.
Du anställs som medicinsk sekreterare då du i mån av tid kommer att göra andra vanliga arbetsuppgifter som ingår i den rollen.Kvalifikationer
Utbildning som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör är ett krav och erfarenhet av arbetsuppgifter som koordinator är meriterande.
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket både muntligt och skriftlig eftersom du kommer ha kontakter med kollegor och patienter under din arbetsdag både i tal och skrift.
Du trivs med att arbeta via telefon, är serviceinriktad och hjälpsam. Du gillar att arbeta strukturerat. Du har förmågan att arbeta i skiftande arbetstempo och kan prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du lägger en stor vikt vid att hålla en hög kvalitet i ditt arbete. Din samarbetsförmåga är god och du kan självständigt driva ditt arbete framåt. Arbetet innebär att ge god service till våra patienter, det är därför viktigt att du känner dig bekväm med patientkontakter.
