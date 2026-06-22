Medicinsk sekreterare, timanställning till Handens vårdcentral
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2026-06-22
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Välkommen till Handens Vårdcentral! Vi växer och behöver utöka vår bemanning med en timanställd medicinsk sekreterare.
Vår arbetsplats
Vår mottagning ligger belägen i en vacker skärgårdskommun med goda kommunikationer. Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, sekreterare och läkare tillsammans i team. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt. Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. Vi erbjuder olika förmåner som exempelvis fri sjukvård i öppenvård samt friskvårds bidrag. Hos oss arbetar olika professioner nära tillsammans, och den administrativa enheten har en central roll i att skapa struktur, kvalitet och god service för både patienter och medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss blir du en del av ett engagerat team. Du kommer att arbeta varierat med journalskrivning i Take Care, KVÅ-registrering, remiss- och hantering av väntelista, samt receptions- och kassaarbete vid behov. Du ger administrativ service till behandlare och bidrar med din yrkeskompetens där den behövs. Rollen innebär eget ansvar och goda möjligheter att utvecklas utifrån intresse och erfarenhet. Möjlighet till distansarbete någon dag per vecka kan eventuellt erbjudas.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Det är positivt om du har erfarenhet av receptions arbete. Goda IT-kunskaper är en viktig förutsättning för rollen.
Som person är du flexibel, prestigelös och serviceinriktad. Du har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du känner dig trygg i patientkontakter, och bidrar aktivt till en positiv och professionell arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform och tillträde
Tjänsten är en timanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Handens vårdcentral, Handens vårdcentral Kontakt
Annika Fjellström annika.fjellstrom@regionstockholm.se 073-9012422 Jobbnummer
9972924