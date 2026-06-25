Medicinsk sekreterare till WeMind Psykiatri Kungsängen
Wemind AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Stockholm
, Järfälla
, Tyresö
, Upplands Väsby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Trivs du i en varierad roll där struktur, service och samarbete står i centrum?
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och en av de första personerna våra patienter möter. Du bidrar till att skapa en välfungerande mottagning samtidigt som du arbetar nära engagerade kollegor i en arbetsmiljö präglad av samarbete, ansvar och utveckling.
Vi erbjuder dig
Varierad och självständig roll
Engagerade och hjälpsamma kollegor
Nära ledarskap och korta beslutsvägar
Kompetensutveckling och möjlighet att bidra i utvecklingsarbete
Kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja – vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Patientkontakt i reception och telefon
Bokningar och administration
Journal- och remisshantering
Kvalitetsuppföljning och rapportering
Samordning av administrativa flöden på mottagningen
Om arbetsplatsen
WeMind Kungsängen är en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatri. Här arbetar medarbetare som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och en god arbetsmiljö.
Om dig
Erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare eller motsvarande administrativ roll inom vården
Har erfarenhet av journalsystem (TakeCare är meriterande)
Är strukturerad, serviceinriktad och noggrann
Du trivs med att ha många kontaktytor, tar ansvar för ditt arbete och uppskattar att vara en viktig del av teamet.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning: 100 % eller enligt överenskommelse
Placering: Kungsängen
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan senast 10 augusti 2026.
Har du frågor? Kontakta Marie Malmberg, enhetschef, på marie.malmberg@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Marie Malmberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7962621-2070755". Arbetsgivare WeMind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Kyrkvägen 6 (visa karta
)
196 30 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9978790