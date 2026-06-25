Medicinsk sekreterare till WeMind Psykiatri Kungsängen

Wemind AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-06-25


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Trivs du i en varierad roll där struktur, service och samarbete står i centrum?
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och en av de första personerna våra patienter möter. Du bidrar till att skapa en välfungerande mottagning samtidigt som du arbetar nära engagerade kollegor i en arbetsmiljö präglad av samarbete, ansvar och utveckling.
Vi erbjuder dig
Varierad och självständig roll

Engagerade och hjälpsamma kollegor

Nära ledarskap och korta beslutsvägar

Kompetensutveckling och möjlighet att bidra i utvecklingsarbete

Kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag

Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja – vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.

Publiceringsdatum
2026-06-25

Arbetsuppgifter
Patientkontakt i reception och telefon

Bokningar och administration

Journal- och remisshantering

Kvalitetsuppföljning och rapportering

Samordning av administrativa flöden på mottagningen

Om arbetsplatsen
WeMind Kungsängen är en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatri. Här arbetar medarbetare som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och en god arbetsmiljö.
Om dig
Erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare eller motsvarande administrativ roll inom vården

Har erfarenhet av journalsystem (TakeCare är meriterande)

Är strukturerad, serviceinriktad och noggrann

Du trivs med att ha många kontaktytor, tar ansvar för ditt arbete och uppskattar att vara en viktig del av teamet.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)

Omfattning: 100 % eller enligt överenskommelse

Placering: Kungsängen

Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan senast 10 augusti 2026.
Har du frågor? Kontakta Marie Malmberg, enhetschef, på marie.malmberg@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Marie Malmberg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7962621-2070755".

Arbetsgivare
WeMind AB (org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Kyrkvägen 6 (visa karta)
196 30  KUNGSÄNGEN

Arbetsplats
WeMind

Jobbnummer
9978790

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