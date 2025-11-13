Medicinsk sekreterare till WeMind BUP Växjö
Wemind AB / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-11-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Växjö
, Jönköping
, Habo
, Borås
, Haninge
eller i hela Sverige
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Att jobba som medicinsk sekreterare på WeMindPå WeMind BUP har medicinska sekreterare en nyckelroll. För många patienter är den administrativa personalen den första kontakten med mottagningen och bemötandet betyder mycket för att patienten ska känna sig sedd och välkommen. Arbetsuppgifterna är omväxlande och du ser till att mottagningen rullar med patientbokningar, välkomnande reception och journalhantering.
Din nya arbetsplatsWeMind BUP ingår i vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård. På mottagningen tar vi emot barn/unga 6-17 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Teamet består av arbetsterapeut, kurator, specialistläkare i psykiatri, medicinsk sekreterare, psykologer och sjuksköterskor. Vi har ett tätt samarbete mellan professioner samt arbetar aktivt för god samverkan med vårdgrannar och myndigheter.
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med god stämning/tydligt ledarskap, korta beslutsvägar och väl utformade vårdprocesser där vi sätter patienterna först. Du kommer att vara en del i ett adminteam tillsammans med Anna och Elin samt stöd till verksamhetschef.
Mottagningen ligger i nyrenoverade/attraktiva lokaler centralt i Växjö med närhet till kommunikationer och stort utbud av restauranger och caféer runt hörnet
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Journalskrivning med tillhörande vårdkontaktsregistrering
Remisshantering
Kassa- och receptionsarbete
Bemanna telefon via talsvarsbaserade system
Utlåtanden och intyg
Kvalitetsarbete
Chefsstöd administrativa uppgifter
Om dig Utbildning i Medicinsk sekreterare eller hälso- och sjukvårdsadministratör (KY)
Erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom psykiatrin, meriterande
Kunskap i journalsystemet Cosmic, meriterande
Som spindeln i nätet och med en arbetsbelastning som kan variera är det viktigt att du är flexibel, stresstålig och har ett strukturerat arbetssätt. Du är självgående, har engagemang i ditt arbete och tycker om att ta ansvar.
Du har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt som bidrar till ett gott arbetsklimat samt hög servicenivå för patienterna du möter i receptionen, telefon eller via 1177.
WeMind erbjuder dig Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Din ansökanTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, vi tillämpar provanställning, med placering på vår mottagning i Växjö. Vi ser gärna att du kan starta så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast den 15/12 2025. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta Ulrika von Sivers, verksamhetschef, på 073-8555385 eller ulrika.von.sivers@wemind.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind
Varmt välkommen med dig ansökan!
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wemind AB
(org.nr 556720-3798) Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9604074