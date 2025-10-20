Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrins enhet för vårdadministration
Region Västmanland / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-10-20
Vill du göra konkret skillnad varje dag? Hos Vuxenpsykiatrins enhet för vårdadministration är du som medicinsk sekreterare en central länk som skapar ordning, trygghet och kvalitet i vården.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt med vårddokumentation och administration som bidrar till kvalitet och kontinuitet i vården. Uppdraget omfattar journalskrivning, diktathantering och diagnoskodning, bokning av tider och hantering av väntelistor i Cosmic, mötessekreteraruppdrag samt bevakning av kritiska dokument. Du ger administrativt stöd till medarbetare och chefer och medverkar i enhetens utvecklingsarbete med fokus på digitalisering, taligenkänning och förbättrade rutiner.
I rollen ingår också dokumentation och samordning kopplad till LPT-ärenden, där du blir en nyckelperson i att stötta kollegor och bidra till kvalitetsutveckling inom psykiatrisk tvångsvård.
Om arbetsplatsen
Du blir en del av Vuxenpsykiatrins enhet för vårdadministration, där samarbete, delaktighet och arbetsglädje präglar vardagen. Vi värdesätter respekt, öppenhet och professionell nyfikenhet. Hos oss får du både trygghet och utveckling, nära samarbeten med engagerade kollegor och möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner. Vi uppmuntrar initiativ och förbättringsförslag och tror att de bästa resultaten skapas när alla känner sig sedda och viktiga.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Du har utbildning som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör och några års erfarenhet av yrket, gärna från psykiatrisk verksamhet. Du har god IT-vana, arbetar obehindrat i Cosmic och har erfarenhet av taligenkänning.
Det är meriterande om du har arbetat med dokumentation kopplad till psykiatrisk tvångsvård, gett administrativt stöd till chefer, arbetat med DRG-klassificering eller haft rollen som superanvändare.
Erfarenhet av TeleQ och 1177 är också en fördel. För att trivas hos oss behöver du vara personlig mogen, självgående och serviceinriktad. Du arbetar mål- och resultatorienterat, bygger goda relationer och har förmåga att se helheten.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats hos Vuxenpsykiatrins enhet för vårdadministration vecka 46.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
