Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning i Kristianstad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-07-31
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Söker du ett betydelsefullt och flexibelt arbete med en rad varierande arbetsuppgifter? Är du intresserad av egna ansvarsområden utöver de vardagliga sysslorna? Då kan den här tjänsten vara något för dig. Varmt välkommen till oss på vuxenpsykiatrin i Kristianstad!
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Kristianstad bedriver specialistpsykiatri med cirka 350 medarbetare och vänder sig till vuxna från 18 år. Inom verksamhetsområdet bedrivs såväl heldygns- som öppenvård, Vårt upptagningsområde är fem kommuner i nordöstra Skåne. Vi är måna om att ha ett gott samarbete med kommunerna, vilket vi upprätthåller genom samverkansmöten och gemensamma vårdplaneringar.
Öppenvårdsmottagningen i Kristianstad är placerad inom gångavstånd till Centralsjukhuset Kristianstad. Vi har ett nära samarbete där vi hjälps åt och arbetar med patienterna i fokus. Idag är vi cirka 80 medarbetare på mottagningen, varav nio medicinska sekreterare och två administratörer. Vi har även ett välutvecklat samarbete med psykiatriska akutmottagningen, heldygnsvården och andra externa samarbetspartners.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är redo för nya utmaningar och vill bli del av ett härligt gäng som hjälper och stöttar varandra!
Som medicinsk sekreterare består ditt arbete till största delen av att organisera och strukturera det administrativa arbetet på mottagningen. I teamet samarbetar du med olika personalkategorier och medverkar aktivt till förbättring av rutiner, arbetssätt samt utveckling av enheten. Arbetsuppgifterna innefattar journalskrivning via MedSpeech i Melior, schemaläggning, registreringar i Pasis samt remiss- och teamkonferenshantering. I din roll har du viss patientkontakt med telefonpass samt hantering av inkomna ärenden via 1177. Du är ett stort stöd för dina kollegor arbetar även i ett nära samarbete med läkare och övrig vårdpersonal. Därutöver finns det möjlighet till egna ansvarsområden såsom Mina planer, Callguide med flera.
När du börjar får du en introduktion, mentor och bredvidgång anpassad efter dina behov så din kompetens tas tillvara i vårt team. Vi erbjuder möjlighet till hemarbete, en dag per vecka.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en godkänd utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY/400p YH alternativt motsvarande utbildning som medicinsk sekreterare. Därtill har du goda kunskaper i medicinsk terminologi och goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser det som meriterande om du har god datorvana samt kunskaper i Melior, MedSpeech och/eller Pasis.
För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar en omväxlande arbetsplats lika mycket som vi gör. Ett spännande, variationsrikt och utvecklande arbete tilltalar dig. Du arbetar serviceinriktat och har ett flexibelt förhållningssätt där du snabbt kan ställa om när det behövs. Därtill har du god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i tvärprofessionella team. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
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Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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000 00 - Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Veronica Sarah Svensson, Vision 044-3093249 Jobbnummer
10016692