Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning Fosievägen i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-12-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en medicinsk sekreterare som letar nya utmaningar? Då är du välkommen till oss!
Fosievägen är en öppenvårdsmottagning med upptagningsområde Husie, Oxie, Fosie och Södra Innerstaden stadsdel. På mottagningen arbetar cirka femtio medarbetare varav nio utgör administrativ personal. Vårt uppdrag är att erbjuda patienter med psykisk ohälsa bedömning/utredning, behandling och hjälp till rehabilitering. Mottagningen har ett brett behandlingsutbud och erbjuder utredningar, farmakologisk behandling, psykologisk behandling såväl individuellt som i grupp. Vi erbjuder även kurativa samt arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska insatser.
På Fosievägen har vi ett öppet och kreativt klimat där egna idéer, nytänkande och initiativ välkomnas.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat av journalskrivning, handläggning av inkommande post, remisshantering, telefonservice, och arbete med 1177. Även andra vanligt förekommande administrativa uppgifter förekommer såsom patientregistreringar och bokningar. Utöver detta kopplas andra ansvarsuppgifter på, beroende av kunskap och intresse.
Digitalisering är ett fokus för både mottagningen och hela Region Skåne. Behandling via internet, taligenkänning och tidbokning online är sådant som står på agendan. Därför välkomnar vi särskilt medarbetare som är intresserade av att utvecklas inom IT och digitalisering.
Då vi är en organisation i förändring är en självklar del av arbetet att du tar egna initiativ och medverkar till ständiga förbättringar av bland annat rutiner inom verksamheten och ditt ansvarsområde. Vi ger dig även goda möjligheter att utvecklas som medicinsk sekreterare.Kvalifikationer
När det gäller din formella kompetens söker vi dig som har godkänd utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration (KY 80p/YH 400 p) alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i Officepaketet, medicinsk terminologi och i det svenska språket i såväl tal som skrift. Det är önskvärt om du har intresse av förändringsarbete, IT och digitalisering.
Vi värderar personlig lämplighet högt och söker dig som är driftig och kan samarbeta inom såväl enheten som externt med vårdgrannar. Som person är du öppen, tar tag i saker och tycker om att bidra till ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Du kan be om hjälp och sätta gränser när det behövs. Det är viktigt att du är tydlig i din kommunikation samt stimuleras av utmaningar och har ett vänligt, respektfullt bemötande mot både kollegor och patienter. Då arbetet innebär många möten med olika människor är det även viktigt att du har en utpräglad känsla för service samt kan agera i enlighet med Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Svetlana Tunieva, Enhetschef Svetlana.Tunieva@skane.se 040-33 53 33 Jobbnummer
9663425