Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-01-22
Gör skillnad. Varje dag.
Är du medicinsk sekreterare och är på jakt efter ett betydelsefullt och omväxlande arbete? Då är du varmt välkommen att söka dig till oss!
Mottagningen har idag cirka 45 medarbetare och vårt upptagningsområde innefattar drygt en tredjedel av Malmös befolkning. Vuxenpsykiatrin i Malmö är en arbetsplats med kompetent, högspecialiserad och engagerad personal som ständigt jobbar med att utveckla och förbättra mottagningens arbete. Teamet består av flera olika yrkeskategorier, däribland medicinsk sekreterare, skötare, läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer och arbetsterapeuter.
Vår personalgrupp arbetar med teamkänsla och ser vikten av att arbeta mot gemensamma mål. Den ena dagen är inte den andra lik så därför lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Vi tar ansvar, ställer upp för varandra och hjälps åt. Arbetsplatsen präglas av ett stort engagemang för våra patienter och ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och sociala miljö. Vi eftersträvar att bemöta våra patienters behov och ge vård på rätt vårdnivå.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu två medicinska sekreterare till oss! En tjänst avser en tillsvidare anställning och den andra ett vikariat på cirka ett år.
Som medicinsk sekreterare hos oss får du en central och betydelsefull roll i verksamheten. Du är ett viktigt administrativt stöd till flera yrkeskategorier och bidrar till att skapa struktur, kontinuitet och hög kvalitet i vårt vårdarbete. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat diktatskrivning, hantering av inkommande post, remissadministration, telefonservice samt arbete i 1177. Du ansvarar även för administrativa moment såsom patientregistreringar, bokningar och visst receptionsarbete, vilket gör dig delaktig i hela patientflödet.
Digitalisering är ett fokus både på mottagningen och inom Region Skåne. Vi arbetar aktivt med tjänster som internetbaserad behandling, taligenkänning och digital tidbokning. Därför söker vi dig som har intresse för IT, digital utveckling och vill vara delaktig i att driva dessa arbetssätt framåt.
Vår verksamhet befinner sig i utveckling, och vi ser det som en självklar del av rollen att du tar egna initiativ, bidrar till förbättringsarbete och är delaktig i att forma och optimera våra rutiner. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och arbeta i en miljö som värdesätter engagemang, kvalitet och god service.Kvalifikationer
När det gäller din formella kompetens söker vi dig som har godkänd utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration (KY 80p/YH 400 p) alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i Officepaketet, medicinsk terminologi och i det svenska språket i såväl tal som skrift. Kunskaper inom förkommande IT-system som exempelvis Melior, PASIS/VÅPS och Qlik-View är även det meriterande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är driftig, initiativtagande och trivs med att arbeta proaktivt i en verksamhet i utveckling. Du har en mycket god samarbetsförmåga och arbetar lika väl tillsammans med kollegor inom enheten som i kontakt med våra vårdgrannar. Du kommunicerar tydligt och strukturerat och kan anpassa din dialog efter mottagare och situation. Ett vänligt, respektfullt och professionellt bemötande är en självklar del av ditt sätt att arbeta, både i mötet med patienter och i kontakten med kollegor. Då arbetet innebär många möten med olika människor är det även viktigt att du har en utpräglad känsla för service samt kan agera i enlighet med Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
