Medicinsk sekreterare till VO rättspsykiatri, Hässleholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Hässleholm Visa alla administratörsjobb i Hässleholm
2025-09-26
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en verksamhet där du får möjlighet att göra skillnad för både samhället och medmänniskor? Är du nyfiken på psykiatrisk omvårdnad och positiv till utvecklings- och förändringsarbete? Då ska du inte tveka att söka dig till oss! Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterare!
Verksamhetsområde (VO) rättspsykiatri tillhör förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Verksamhetsområdet består av nio rättspsykiatriska heldygnsavdelningar placerade i Trelleborg, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad. Våra öppenvårdsenheter finns i Malmö, Helsingborg och Hässleholm. Vi är idag cirka 400 medarbetare.
Rättspsykiatrin vårdar personer som av domstol dömts till rättspsykiatrisk vård. Många har allvarlig psykossjukdom, multihandikapp med funktionsnedsättning, hjärnskada, allvarlig personlighetsstörning eller missbruk. Det är vanligt med sekundära komplikationer såsom bristande formell utbildning, kriminalitet, social isolering och utstötthet. Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera personer som lider av en allvarlig psykisk ohälsa till ett vardagsliv i samhället med minskad risk för återfall i brott.
I Hässleholm finns en öppenvård och tre slutenvårdsavdelningar; avdelning 10, 11 och 12. Vidare har vi avdelning 9 med nio vårdplatser i Kristianstad. Slutenvårdsavdelningarna i Hässleholm har tillsammans 37 vårdplatser. De är i första hand avsedda för patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård. Patienterna kan i vissa fall vara hos oss under långa perioder vilket ger oss unika möjligheter att följa dem under behandlings- och rehabiliteringsprocessen. Vi arbetar för att alla patienter inom heldygnsvården ska vara vårt gemensamma ansvar och det är en självklarhet att vi hjälps åt avdelningarna emellan vid behov.
Öppenvården svarar för rehabilitering och habilitering av patienter dömda till rättspsykiatrisk vård då slutenvård inte längre anses nödvändig. Här arbetar vi i team bestående av olika yrkeskategorier såsom sjuksköterskor, överläkare, underläkare, psykolog, arbetsterapeut och kurator. Teamen servar även slutenvårdsenheterna i Hässleholm/Kristianstad. I vårt arbete eftersträvar vi ett nära samarbete med Socialtjänsten och övrig psykiatri i nätverksarbetet kring våra patienter. Vi arbetar även uppsökande med hembesök för att kunna följa upp våra patienter.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med utskrift av journalanteckningar, brev, remisser, utlåtande samt att dokumentera under ronder och vårdplaneringar. Du kommer även att arbeta med diagnos- och KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder), registrering i Våps samt följa tidsramen i nationella kvalitetsregister. Journaldokumentationen sker i Melior.
I dina arbetsuppgifter ingår även att bevaka tidsfrister till förvaltningsrätten avseende ärenden inom LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård). I ditt arbete kan du även få ta fram statistik och rapporter till enhetschefer samt delta i och föra minnesanteckningar vid olika möten. Du kommer också att boka vårdplaneringar, boka lokaler och förbereda möten, ha kontakt med olika myndigheter, diktatskrivning, göra felanmälningar och förrådsbeställningar med mera. Du kommer främst arbeta på den ort du är placerad, men kommer även vara behjälplig i verksamhetsområdet rättspsykiatri.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration (KY 80 p/YH 400 p) eller motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift samt har goda kunskaper i medicinsk terminologi. Därtill har du erfarenhet av att arbeta i Melior, Word, Mina planer och Våps/WebPASiS. Meriterande för tjänsten är om du tidigare har arbetat inom psykiatrin.
När det kommer till dig som person är du positiv, serviceinriktad, har god initiativförmåga och ansvarskänsla. För att lyckas i tjänsten ser vi att du är en person som värderar struktur högt och som trivs med teamarbete. Välkommen att söka dig hit, här erbjuds du ett omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter!
Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan en eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Hidajete Ahmeti, Enhetschef 0451-29 61 60
