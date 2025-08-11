Medicinsk sekreterare till VO Kirurgi & urologi
Vi söker en ny kollega till vårt fantastiska sekreterargäng!
Vi är ett väldigt glatt och stadigt gäng, bestående av medicinska sekreterare, administratörer, läkarrapportörer och enhetschef.
Vi är väldigt måna om varandra och vårt fina arbetsklimat och här skrattar vi väldig mycket! Vi söker nu en ny knivskarp kollega till vårt vassa gäng. Vi söker dig som har nära till skratt, snälltolkar och är en jordnära lagspelare som gillar liv i luckan! Du ska vara utbildad medicinsk sekreterare och bör tycka om när det händer saker. Hos oss har vi ambitionen att vara högpresterande och klara av ett stundvis högt tempo, men samtidigt vara stressmedveten och känna sig trygg med att lyssna på sina egna signaler och kunna ta ansvar för att skapa en hållbar balans mellan prestation och återhämtning.
Vill du arbeta på en mycket spännande, förändringsbenägen och utvecklande arbetsplats där man dessutom har roligt tillsammans? Välkommen med din ansökan!
Vad erbjuder vi?
Vad är det bästa med att jobba här? Så här svarar gruppen på den frågan:
"Gemenskapen! Varierande, högt tempo. Professionalism. Alla strävar framåt och har nytänkande. Att jobbet aldrig blir tråkigt, man lär sig något nytt varje dag. Utvecklande. Oavsett hur länge du har arbetat här så hjälps vi alla åt. Vi skrattar ofta och har väldigt roligt på jobbet, trots ibland hög arbetsbörda. Jag känner trygghet och stor glädje att gå till jobbet varje dag. "
Vår klinik har ett eget instagramkonto vid namn danderyd_kirurgiurologi (där vår enhet Medicinsk administration ansvarat för kontot vid flera tillfällen). Följ gärna vår klinik där:
@danderyd_kirurgiurologi * Foton och videoklipp på Instagram
Hälsning från enhetschefen
Hej! Superkul att du tar dig tid att läsa vår annons! Jag är otroligt stolt över vårt team och vi har en unik dynamik i gruppen med så mycket glädje och kärlek, kombinerat med enorm kompetens, professionalism och fokus. Jag som chef har som ambition att vara snäll, trygg och stabil. Jag har ett stort fokus på arbetsmiljö och det är jätteviktigt för mig att mina medarbetare ska känna sig sedda, hörda och förstådda. Mitt viktigaste jobb är att hålla ett tryggt space för min grupp att kunna utvecklas, växa och vila i, så att det finns bästa möjliga förutsättningar för att kunna hålla högt tempo och kvalitet. Jag har aldrig haft så roligt på en arbetsplats förr! Jag ser verkligen fram emot att få välkomna rätt person till det här härliga och speciella gänget!Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
VO Kirurgi och urologi har en verksamhet som består av öppen- och slutenvård, kirurgmottagning, urologmottagning, endoskopicentrum, obesitasmottagning, kolorektalmottagning, dagvårdsavdelning, inskrivningsmottagning samt 4 slutenvårdsavdelningar.
Dina arbetsuppgifter kommer dels att bestå av utskrift av patientdokumentation, remisshantering och DRG-registrering, dels att ta emot patienter i vår kassa/reception samt eventuellt även registrering i kvalitetsregister. Övriga arbetsuppgifter är bland annat journal- samt posthantering. Vi arbetar i journalsystemet Take Care och använder oss av digital diktering. Diagnos- och åtgärdsregistrering ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet. Det kan finnas möjlighet till distansarbete efter viss tid. Det ingår att jobba vissa helger.
Vi söker dig som vill vara med och tillsammans med oss fortsätta vässa vårt arbete och våra kunskaper för att kunna bli (läs: fortsätta vara) den allra bästa medicinska administrationsenheten som är möjligt!
I den utlysta tjänsten ingår förutom att skriva åt ovan nämnda enheter även att arbeta i klinikens kassa/reception (som öppnar kl 06:30) samt registrering i olika typer av kvalitetsregister samt diverse andra arbetsuppgifter.
För att tycka om att arbeta här måste man vara prestigelös, vara öppen för förändringar, tycka det är roligt med omväxling, utvecklig och högt tempo och ha en vilja att vara med att utveckla och driva verksamheten framåt.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad medicinsk sekreterare samt har mycket goda kunskaper i svenska språket och medicinsk terminologi.
Meriterande
Vi ser gärna att du har jobbat inom kirurgi/urologi/endoskopi samt har jobbat i kassa/reception inom vården tidigare, men det är inget krav - ett stort intresse för våra specialiteter räcker långt! Tidigare DRG-arbete är meriterande.Dina personliga egenskaper
Tjänsten ställer krav på stressmedvetenhet, flexibilitet (inom rimliga gränser) och förståelse för verksamhetens behov, god initiativförmåga och en förmåga att se helheten. Vi söker dig som är ansvarstagande, har en stark teamkänsla och som vill ge god service. Du ska vara noggrann och kunna organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Som person är du trygg i din yrkesroll, du har en stor portion humor, du kan liksom oss andra bjuda på dig själv och känner glädje av att arbeta tillsammans med andra människor. Du är inkluderande, inkännande och prestigelös.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Tjänsten kan komma att tillsattas innan sista ansökningsdagen, välkommen med din ansökan redan idag!
