Medicinsk sekreterare till VO barn och ungdom i Kristianstad
2025-12-17
HEJ SUPERHJÄLTE!
Verksamhetsområde (VO) barn och Ungdom i Kristianstad letar efter ännu en administrativ stjärna - en medicinsk sekreterare med hjärtat på rätt ställe och huvudet fullt av smarta lösningar. Ni är våra hjältar - de som får allt att rulla, som håller koll på tider, journaler, samtal och teamarbete. Kort sagt: ni är ovärderliga.
Vi möter barn och unga upp till 18 år, både i vardag och kris. Här finns mottagning, dagvård, vårdavdelning, neonatalavdelning och akutmottagning. Tillsammans skapar vi trygghet och framtidstro för våra yngsta skåningar. Nu behöver vi DIG som vill vara en del av vår viktiga resa.
Hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete där barnen alltid står i centrum. Vidare är samarbete en naturlig del av vårt arbete där vi hjälper och stöttar varandra i olika frågor. För dig som vill finns även stora utvecklingsmöjligheter genom utökade arbetsuppgifter och ansvar.
Som medicinsk sekreterare är du en samordnande nyckelperson för ett av våra team. Därtill deltar du i spännande förbättringsarbeten och verksamhetsutveckling. Detta visar sig bland annat genom din roll i utvecklingsarbetet med Örebromodellen, där vi arbetar smartare med rätt kompetens på rätt plats. Andra förekommande arbetsuppgifter är tidsbokning, telefoni och journalföring.
Vi erbjuder ett flexibelt arbete med möjlighet till hemarbete en dag i veckan.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration (80 KY- eller 400 YH-poäng) eller likvärdig medicinsk sekreterarutbildning. Du behärskar medicinsk terminologi och har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Som person gillar du struktur, människor och att få saker att fungera - ibland på ett magiskt sätt. Du är nyfiken, ansvarstagande, trygg i dig själv och vill vara en del av ett sammanhang där ditt jobb verkligen spelar roll. Brinner du dessutom för barnskyddsfrågor har du hittat helt rätt!
Personlighet väger tyngre än år i branschen så om du är en superhjälte men ny i rollen, sök ändå!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker inför eventuell anställning.
ÖVRIGT
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
