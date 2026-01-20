Medicinsk sekreterare till VO Anestesi, Gävle
2026-01-20
VO Anestesi i Gävle är en del av Region Gävleborg och omfattar operationsverksamhet, intensivvård, intermediärvård, sterilcentral, postoperativ vård och specialiserad smärtvård. Inom anestesin arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och administratörer. Tillsammans utgör vi ett team på drygt 500 personer. Vi är stolta över vår verksamhet som vi driver med hög kompetens. Vi arbetar i nära samverkan med flera andra verksamhetsområden för att möjliggöra en god, säker och effektiv vård för våra patienter - både inom akut och planerad sjukvård.
Nu söker vi dig som är vill vara med och utveckla framtidens vårdadministration i en verksamhet där din kompetens behövs. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Hos oss blir du en viktig del i ett engagerat team där du får vara med och utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra en högspecialiserad verksamhet och frigöra tid för patientnära arbete. VO Anestesi har idag inga egna medicinska sekreterare så du får därför en unik möjlighet att vara med och forma en helt ny funktion där dina idéer och erfarenheter blir en viktig del av utvecklingen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• skriva journaler
• registrera i olika vårdsystem inom både öppen- och slutenvården
• ansvara för administrativa uppgifter i Cosmic
• diagnos- och åtgärdskodning
• bevaka provsvar och DRG-gruppering
• administrera remissflöden.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag med möjlighet till flex.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion
• ett omväxlande och stimulerande arbete
• möjlighet att vara med och utforma rollen samt chans att bidra med egna initiativ och förbättringsförslag.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en central och samordnande roll där struktur och framförhållning är en självklarhet. Du arbetar självgående och tar ansvar för att planera och prioritera ditt arbete på ett sätt som skapar trygghet och flyt i verksamheten. Med ett naturligt servicefokus möter du både patienter och kollegor på ett professionellt och lösningsorienterat sätt, och du ser möjligheter där andra kanske ser hinder. När frågor dyker upp tar du gärna initiativ, söker svar och hittar praktiska vägar framåt.
Rollen utvecklas tillsammans med dig och vi söker därför någon som drivs av att skapa struktur, bidra med förbättringar och sätta sin egen prägel på hur den medicinska sekreterarfunktionen ska se ut framöver.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare.
För denna tjänst är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
