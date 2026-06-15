Medicinsk sekreterare till verksamhetsområde medicin
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs / Administratörsjobb / Bollnäs Visa alla administratörsjobb i Bollnäs
2026-06-15
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På Bollnäs sjukhus finns alla sekreterare under samma enhet. Vi är uppdelade inom enheten mellan verksamhetsområde medicin med akut och planerad vård samt familjeläkarjouren och verksamhetsområde operation där ortoped-, kirurg-, endoskopi- och urologimottagning ingår med planerade operationer och mottagning. De flesta sekreterare är placerade i Bollnäs, men vi har också medicinsk verksamhet i Söderhamn där två sekreterare arbetar. Vi har också två administratörer/kanslister.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare för ett vikariat till medicin med stationering på Bollnäs sjukhus. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en viktig roll i det administrativa arbetet kring våra patienter. Det är ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter och du ges möjlighet att utvecklas inom flera administrativa områden.
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• journalskrivning
• registrering i patientadministrativa system
• diagnosklassificering
• post- och remisshantering
• hantering av vårdrelaterade intyg
• övrig medicinsk dokumentation.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• ett betydelsefullt arbete i en stimulerande arbetsmiljö.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Arbetet kräver att du har en god samarbetsförmåga men även förmåga att arbeta självständigt. Du har god stresstålighet, behåller lugnet under press och hanterar utmaningar med självförtroende. Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete effektivt, och du kan självständigt lösa problem som uppstår. Du är noggrann, ansvarstagande och arbetar patientsäkert.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare och/eller vårdadministratör
• ha goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som medicinsk sekreterare och om du har erfarenhet/kunskap om vårdinformationssystemet Cosmic.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 20260803 till och med 20280806.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Kontakt
Vårdenhetschef
Anna Touil anna.touil@regiongavleborg.se +46701674117 Jobbnummer
9962771