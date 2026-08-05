Medicinsk sekreterare till vårdcentralen Vansbro
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Vansbro Visa alla administratörsjobb i Vansbro
2026-08-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Vansbro
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vårdcentral Vansbro är en glesbygdsvårdcentral i natursköna Västerdalarna, med cirka 6500 listade patienter. Hos oss arbetar bland andra läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, barnmorskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, samtalsterapeut och medicinska sekreterare. Vi erbjuder en god och utvecklande arbetsmiljö med fokus på service och gott bemötande - där vi tillsammans strävar efter att göra det bästa för våra patienter.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss får du omväxlande och intressanta arbetsuppgifter. Tillsammans med övriga medicinska sekreterare är du ett administrativt stöd och en viktig resurs för hela vårdcentralen. Du samarbetar nära med övriga yrkeskategorier och bidrar till en smidig, effektiv verksamhet och god patientkontakt. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat receptionsarbete, journaldokumentation, remiss- och posthantering, telefonsamtal samt systemadministration. Journaldokumentationsarbetet sker i samverkan med övriga vårdcentraler i region dalarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare, med någon av följande utbildningar: · Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp · Vårdadministrativa programmet 180 hp · Medicinsk sekreterare YH 400 p · 1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning Arbetet är omväxlande och kräver förmåga att självständigt prioritera och organisera olika arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
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Fackliga kontaktuppgifter
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Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Frida Hellberg frida.hellberg@regiondalarna.se Jobbnummer
10023530